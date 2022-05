CAMPLI – La tela settecentesca con l’immagine di San Pancrazio, che tiene in mano un modellino della cittadina farnese, sarà visibile fino al 12 maggio presso la cattedrale di Santa Maria in Platea, giorno in cui si celebrerà la ricorrenza del Santo Martire, protettore del borgo.

Il quadro, recentemente restaurato per conto dell’Associazione Memoria & Progetto dallo Studio di restauri Valentina Muzii, è stato donato alla Chiesa cattedrale di Campli durante una cerimonia che si è tenuta al termine della Santa Messa domenica 8 maggio, alla presenza del parroco di Campli, don Massimo Ballon.

Roberto Ricci, presidente dell’Associazione Memoria & Progetto, spiega: “Si tratta di una rarissima immagine che può essere datata presumibilmente nella prima metà del ‘700. Un indizio per una possibile datazione della tela è rappresentato certamente dal particolare della facciata della cattedrale, raffigurata con l’antico portale di pietra scolpita in stile romanico-gotico, che venne poi completamente rifatto nel 1793″.

Alle parole del presidente Ricci fanno eco quelle della restauratrice Valentina Muzii, che conclude: “La tela di San Pancrazio è realizzata ad olio su tela da artista ignoto nella prima metà del ‘700 e pare sia stata commissionata da Donna Maria Aurora Genoini, come lascia supporre una preziosa iscrizione sul fronte dell’opera, che è stata riscoperta dopo l’intervento di restauro“.