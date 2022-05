SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la nostra rubrica dedicata al calcio a 5, “L’angolo del Futsal”, abbiamo intervistato il mister del Piceno United Mmx, Angelo Croci.

Nell’ultimo turno avete con Sordapicena. Che partita è stata? Come valuta la squadra rivierasca?

“Me la aspettavo molto diversa invece ho visto una squadra che ha combattuto fino alla fine mettendoci in difficoltà. Per quello che ho potuto vedere, forse, la rosa è un po’ corta e alla fine arrivano stanchi.

Nel prossimo turno incontrerete Futsal Vire che si sta giocando un posto per la zona play-off, che gara si aspetta?

“Futsal Vire è un ottima squadra e sicuramente farà parte della zona play-off per noi sarà un partita difficile ma venderemo cara la pelle per fare una bella figura”.

La sua squadra dista a punti dalla zona play-off, pensa che riuscirà a raggiungerla insieme ai suoi giocatori?

“Sinceramente è difficile da raggiungere, vedendo anche le squadre sopra di noi che sono ben attrezzate, però guardiamo partita dopo partita e alla fine tireremo le somme”.

Che idea si è fatto di questo girone, si aspettava una corsa a tre per il primato? Per la zona play-off quali squadre pensa che riusciranno ad accedere?

“Vista la partenza mi aspettavo una corsa a due tra Offida e L’Altro sport invece devo ricredermi, perché Amici 84 sta facendo un gran campionato e sarà una candidata per il titolo finale. Per la zona play-off le candidate con giocatori importanti sono le prime se e non nascondo che anche io nutro una piccola speranza. San Benedetto City fosse partito da settembre con la rosa di oggi avrebbe vinto il campionato”.

Può raccontarci la realtà del Piceno United Mmx? Quali obiettivi si è prefissata la società per questa stagione?

“Piceno United Mmx è una società giovane nata da un gruppo di amici che è partito disputando i campionati di calcio a 11 e strada facendo si è accostato anche al mondo del calcio a 5. L’obiettivo ci siamo posti è quello di creare un gruppo importante di ragazzi per cercare di vincere il campionato nel giro di qualche anno”.