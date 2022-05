TESTA 7 Sembrava insuperabile oggi: almeno tre interventi decisivi dopo l’1-0 di Spagna. Stava per parare anche il gol di Prestianni ma sfiora soltanto.

PETRINI 6+ Buona partita, si concentra più a difendere che ad attaccare, ma non commette gravi errori.

PASSALACQUA 6 Si immola sul tentarivo di Cangemi e resta a terra per qualche secondo a causa della pallonata sullo stomaco. Si fa anticipare in occasione del gol del pari, era esausto dopo una partita di grande intensità.

SENSI 6 Da sempre indicazioni ai compagni, è il leader del reparto. Sul gol incespica con Pasqualini e spiana la strada a Prestianni. Salterà la Vastese per diffida.

PASQUALINI 6,5 Assist delizioso e generoso per Spagna, il secondo consecutivo dopo quello col Vastogirardi. Finisce anche lui coi crampi.

ROSSI 6 Partita di grandissimo sacrificio, fa da collante tra difesa e attacco. Ha l’occasione per chiuderla al 50′, ma calcia troppo debolmente tra le braccia di Natale. Ammonito, non ci sarà a Vasto.

D’ALESSANDRO 6,5 Ha le chiavi della cabina di regia e oggi non gliele toglie nessuno. Di fatto è un difensore aggiunto in fase di non possesso ed è preziosissimo nel gioco aereo.

EVANGELISTI 6 E’ sempre nel vivo del gioco ma sbaglia qualche appoggio. Forse accusa un po’ di stanchezza per le partite ravvicinate, col clima estivo di quest’oggi.

PIETROPAOLO 6,5 Ne ha per ripartire in contropiede anche all’80esimo, ma manca di lucidità nell’ultimo passaggio. E’ comunque uno dei migliori e partecipa all’azione del gol.

VERDESI 6,5 Gara di grande sacrificio e corsa, ripiega sempre in pressing e dà manforte a Petrini.

SPAGNA 7 Quello che manda in porta, è l’unico pallone che tocca nell’area di rigore avversaria. Vero bomber di razza.

CLERICI 5,5 Appena entrato, spreca una ghiotta occasione in ripartenza per mettere la partita in banca. Un minuto più tardi arriva la beffa.

CIAMPELLI s.v. Espulso senza motivo, quando dopo il fischio di fine primo tempo ha chiesto spiegazioni all’arbitro sulle due ammonizioni a Sensi e Passalacqua. Non aveva protestato, ma l’arbitro non l’ha fatto nemmeno parlare. Oltre a lui, a Vasto mancheranno Rossi e Sensi.