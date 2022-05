SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito le dichiarazioni dei due mister post Porto d’Ascoli-Castelnuovo 1-1.

Davide Ciampelli: “La salvezza non è ancora matematica, l’abbiamo accarezzata fino al 90esimo ma non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo. 48 punti sono tantissimi ma non basta. Il Castelnuovo è una squadra compatta, non è un caso se hanno battuto la Samb. La mia espulsione? Ero andato a chiedere all’arbitro delucidazioni sulle due ammonizioni di Sensi e Passalacqua a gioco fermo. Non mi ha fatto neanche avvicinare che mi ha mostrato il rosso”.

Guido Di Fabio: “Faccio i complimenti ai ragazzi, il pareggio ci sta anche stretto per le occasioni create. Su questo campo così largo abbiamo potuto sfruttare le nostre qualità e credo che il pareggio finale sia una giusta ricompensa del nostro gioco profuso”.