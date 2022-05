Note: Tolentino, 25° soleggiato. Campo in discrete condizioni. Tolentino in casacca nera ed inserti cremisi, Samb in tenuta bianca con inserti rossoblu. 250 circa i tifosi rossoblu presenti.

Angoli 5-5

Ammoniti Conson (32′ pt), Zanazzi (9′ st), Mengani (24′ st), Peroni (34′ st)

Espulsi

Marcatori

FORMAZIONI

TOLENTINO: Bucosse, Nonni, Salvatelli, Bonacchi, Miccoli, Strano, Mengani, Tortelli, Padovani, Zammarchi, Severini.

A disposizione: Marricchi, Fofana, Stefoni, Conti, Tartarelli, Sejfullai, Bartoli, Ceresani, Lattanzi. Allenatore Andrea Mosconi

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Fall, Di Domenicantonio, Lorenzoni, Angiulli, Lisi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Cardella, Amoruso, Ferri Marini, Zgrablic, Buono, Peroni, Zanazzi, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ OCCASIONE TOLENTINO: tiro dal limite di Miccoli che mira all’incrocio dei pali, Knoflach respinge in angolo con un grande intervento.

8′ Cambio forzato per i rossoblu: esce l’infortunato Alboni, al suo posto Peroni. Non cambia l’assetto tattico, Lisi va ad occupare la posizione di terzino destro.

19′ Altro cambio forzato per Alfonsi: problema muscolare per Lulli, che esce per fare posto a Zanazzi.

32′ RECLAMA UN RIGORE IL TOLENTINO: ammonito Conson. Fallo del difensore rossoblu su Zammarchi che sembrava in area. Tutto il Tolentino protesta ma l’arbitro assegna calcio di punizione dal limite.

37′ OCCASIONE SAMB: recupera il pallone Zanazzi e serve in profondità Di Domenicantonio che rientra sul sinistro e prova il tiro, la conclusione però finisce sopra la traversa.

43′ Ci provano ancora i rossoblu, Di Domenicantonio scodella al centro dell’area e viene respinto. Sulla ribattuta si avventa Angiulli che prova la conclusione con il destro ma Bucosse in tuffo blocca.

45′ Sono tre i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+3′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce 0-0 il primo tempo tra Tolentino e Samb. I rossoblu che perdono per infortunio Alboni e Lulli, i cremisi invece che reclamano un rigore per un fallo di Pica in area.

SECONDO TEMPO

9′ Ammonito Zanazzi, fallo in ritardo ai danni di Severini. Calcio di punizione dalla sinistra per il Tolentino.

17′ Azione in attacco per i rossoblu: Frulla centralmente allarga sulla sinistra per Lisi che rientra sul destro e prova la conclusione ma è troppo debole e centrale, Bucosse blocca.

24′ Ammonito Mengani. Il 7 cremisi commette fallo ai danni di Angiulli che stava facendo ripartire l’azione.

26′ Cambio per la Samb: esce Fall per Cardella.

28′ Altra sostituzione per i rossoblu: esce Di Domenicantonio dentro Ferri Marini.

29′ Primo cambio dei cremisi: esce Mengani per Stefoni.

30′ OCCASIONE TOLENTINO: spazza male la difesa rossoblu e al limite dell’area, centralmente, si avventa sul pallone Tortelli che piazza il tiro alla destra di Knoflach ma la conclusione finisce fuori di poco accanto al palo.

34′ Ammonito Peroni, fallo pericoloso in ritardo su Tortelli. Calcio di punizione per i padroni di casa a pochi metri dall’area di rigore.

37′ Ultima sostituzione per Alfonsi: esce Angiulli, al suo posto Buono.

45′ Sono tre i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+3′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, finisce in parità la gara tra Tolentino e Samb che si spartiscono la posta.