Note: Tolentino, 25° soleggiato. Campo in discrete condizioni. Tolentino in casacca nera ed inserti cremisi, Samb in tenuta bianca con inserti rossoblu. 250 circa i tifosi rossoblu presenti.

Angoli 4-2

Ammoniti

Espulsi

Marcatori

FORMAZIONI

TOLENTINO: Bucosse, Nonni, Salvatelli, Bonacchi, Miccoli, Strano, Mengani, Tortelli, Padovani, Zammarchi, Severini.

A disposizione: Marricchi, Fofana, Stefoni, Conti, Tartarelli, Sejfullai, Bartoli, Ceresani, Lattanzi. Allenatore Andrea Mosconi

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Fall, Di Domenicantonio, Lorenzoni, Angiulli, Lisi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Cardella, Amoruso, Ferri Marini, Zgrablic, Buono, Peroni, Zanazzi, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ OCCASIONE TOLENTINO: tiro dal limite di Miccoli che mira all’incrocio dei pali, Knoflach respinge in angolo con un grande intervento.

8′ Cambio forzato per i rossoblu: esce l’infortunato Alboni, al suo posto Peroni. Non cambia l’assetto tattico, Lisi va ad occupare la posizione di terzino destro.

19′ Altro cambio forzato per Alfonsi: problema muscolare per Lulli, che esce per fare posto a Zanazzi.

32′ Ammonito Pica, fallo del difensore rossoblu su Zammarchi che sembrava in area. Tutto il Tolentino protesta ma l’arbitro assegna calcio di punizione dal limite.

37′ OCCASIONE SAMB: recupera il pallone Zanazzi e serve in profondità Di Domenicantonio che rientra sul sinistro e prova il tiro, la conclusione però finisce sopra la traversa.

43′ Ci provano ancora i rossoblu, Di Domenicantonio scodella al centro dell’area e viene respinto. Sulla ribattuta si avventa Angiulli che prova la conclusione con il destro ma Bucosse in tuffo blocca.

45′ Sono tre i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.