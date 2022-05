SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per Porto d’Ascoli-Castelnuovo Vomano, sfida valida per la 32esima giornata di Serie D Girone F.

NOTE

Bellissima giornata di sole a San Benedetto del Tronto, terreno di gioco in buone condizioni. La gara sarà diretta dall’arbitro Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Alberto Rinaldi e Roberto Palermo sempre di Pisa. Padroni di casa oggi in maglia biancoceleste con calzettoni arancioni. Ospiti in casacca nera con inserti verdi.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi (02), Rossi, Evangelisti (03), D’Alessandro, Spagna, Pietropaolo (03). All. Davide Ciampelli. A disp. Finori, Napolano, Curzi, Aliffi, Pacchioli, Marini, Dondoni, Clerici, Sabatini.

CASTELNUOVO VOMANO (4-4-2): Natale (01), Ludovici (03), Sanseverino, Cangemi (02), Emili (01), Pulsoni (01), D’Egidio, Prestianni (02), Bubalo, Emili, Foglia. All. Guido Di Fabio. A disp. Alonzi, Scacco, Quaranta, Tondo, Campestre, Cacciola, Ragni, Coly, Morelli.

ANGOLI

2-3

AMMONITI

Passalacqua (P) Sensi (P) Pasqualini (P) Rossi (P) Ludovici (C)

ESPULSI

Ciampelli (P)

MARCATORI Spagna 35′ – Prestiani 90′

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Buona accelerazione di Pietropaolo sulla corsia di sinistra che si guadagna subito un buon calcio di punizione dal limite del lato corto. Calcia Evangelisti sul secondo palo, D’Alessandro prova ad arrivarci in tuffo ma la sfera è troppo lunga e finisce sul fondo.

4′ Il Castelnuovo risponde con un destro a giro di Pulsoni dai 20 metri. Testa blocca senza affanni.

7′ GRAN PARATA DI TESTA: il Castelnuovo costruisce una manovra avvolgente dopo un bel triangolo tra D’Egidio e Sanseverino, l’esterno sinistro calcia col mancino ad incrociare ma Testa si fa trovare pronto e respinge di piede.

9′ PASSALACQUA SALVA SULLA LINEA: cross di D’Egidio dalla fascia sinistra, Testa esce di pugno ma non allontana la sfera definitivamente. Ne approfitta Emili che con una girata di prima intenzione cerca di sorprendere fuori dai pali l’estremo difensore di casa, ma non ha fatto i conti con Passalacqua che, sulla linea di porta, di testa alza in angolo.

10′ FUORI DI UN NULLA IL TENTATIVO DI PULSONI: sul corner scaturito dall’azione precedente, il centrale abruzzese salta incontrastato nel cuore dell’area. Fortunatamente la sfera termina larga, ma è la terza occasione in pochi minuti concessa agli ospiti.

17′ Calcio di punizione dalla trequarti per il Pda. Calcia Verdesi sul secondo palo, ma l’arbitro ravvisa fallo in attacco da parte di Sensi.

21′ Punzione dal limite concessa al Castelnuovo per un fallo di Sensi su D’Egidio. Lo stesso numero 7 crossa in mezzo, ma la difesa spazza sui piedi Prestianni che, dai 20 metri, prova la botta da fuori col mancino ma non prende lo specchio.

23′ ALTRA OCCASIONE CASTELNUOVO: Sanseverino da sinistra lancia in verticale premiando il taglio di D’Egidio. Passalacqua se lo perde e il 7 tenta un difficilissimo pallonetto, che finisce di un nulla fuori. Altro rischio.

24′ Si fa vedere in avanti il Pda: cross pennellato da sinistra di Pasqualini a cercare sulla fascia opposta Verdesi, il classe ’02 viene anticipato in angolo all’ultimo da Cangemi.

26′ Botta di Spagna alta di poco sopra la traversa. L’invito di Rossi era da manuale.

30′ Cross di Sanseverino dal vertice sinistro dell’area di rigore. Testa blocca in presa alta.

35′ PORTO D’ASCOLI AVANTI. Manovra avvolgente dei ragazzi di Ciampelli, con Pasqualini che scambia con Pietropaolo e crossa sul secondo palo. La sfera è un po’ lunga ma Rossi ci crede e di prima rimette al centro. Pasqualini, potrebbe anche calciare, ma è generoso e cede a Spagna meglio posizionato, che insacca. 1-0.

38′ Destro di Prestianni da 25 metri, alto sulla traversa. Testa controlla.

44′ Ammoniti Sensi e Passalacqua per qualche strattone di troppo a gioco fermo in area di rigore.

45′ Espulso anche mister Ciampelli che dopo il duplice fischio era andato a chiedere spiegazioni delle due ammonizioni appena sventolate ai suoi centrali. Inspiegabile espulsione, il mister non aveva protestato, ma era andato tranquillamente a parlare con la terna arbitrale.

SECONDO TEMPO

45′ Al via il secondo tempo. Senza Ciampelli, la panchina orange è nelle mani dell’allenatore in seconda Bogliari.

50′ Cross di Emili bloccato in presa alta da Testa.

53′ Fallo di Petrini su Sanseverino. Punizione Castelnuovo dall’out di sinistra. D’Egidio crossa ma D’Alessandro allontana di testa.

60′ Occasione per il raddoppio. Ottima transizione offensiva degli orange con Spagna che porta palla per 50 metri, poi allarga per Rossi che col destro ad incrociare manda tra i guanti di Natale.

62′ Botta da fuori di Emili deviata in corner da Sensi.

65′ PASSALACQUA SI IMMOLA: destro di Cangemi da due passi, la sfera colpisce Passalacqua sullo stomaco e carambola sui guantoni di Testa. Senza la deviazione sarebbe stato gol certo.

67′ Ammonito anche Pasqualini per un contrasto spalla spalla con Prestianni. Anche qui molti dubbi.

68′ TESTA PRODIGIOSO SU COLY: sinistro a botta sicura in area di rigore, Testa vola sulla conclusione del neoentrato e ci mette i guantoni preservando l’1-0.

69′ Ammonito anche Rossi per un contrasto con Foglia. E’ il quarto ammonito tra gli orange.

70′ Ammonito Ludovici per aver strattonato Pietropaolo su una ripartenza. Nel frattempo Bogliari richiama in panchina Spagna per Clerici.

78′ OCCASIONE PER CLERICI: errore della difesa abruzzese in disimpegno, Clerici entra in area se la sposta sul sinistro, ma calcia troppo debolmente e Natale blocca.

87′ Forcing finale del Castelnuovo che si butta in avanti alla ricerca del pari. Il Pda è chiuso compatto dietro la linea della palla.

88′ Evangelisti dai 30 metri. Sul fondo.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

90+1′ 1-1 CASTELNUOVO: Prestiani salta la marcatura di Passalacqua e pareggia i conti. Testa l’aveva sfiorata ma non è bastato.

90+4 Finisce qui, gli orange si fanno riacciuffare all’ultimo dopo aver resistito per tutto il secondo tempo all’arrembaggio abruzzese. Un punto per parte.