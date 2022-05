SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della riattivazione degli stalli a pagamento che si trovano sul percorso del lungomare cittadino, residenti e proprietari di immobili nell’area possono rinnovare i permessi di parcheggio per l’estate 2022. Il costo del permesso è di 50 euro per i residenti e 70 euro per i proprietari di immobili.

Novità per quest’anno è la possibilità, per gli utenti che hanno già registrato un veicolo e non debbano modificare i dati rispetto all’anno precedente, di effettuare il rinnovo online attraverso il portale MarchePayment, accessibile dalla homepage del sito comunale www.comunesbt.it (percorso “Servizi on line” – “Paga un servizio”).

Nella causale del servizio occorre indicare “Rinnovo permesso zone blu” e la targa dell’automobile. Sarà poi necessario inviare la ricevuta all’indirizzo mail permessi@sbt.it assieme all’indicazione del titolare del permesso e della targa dell’automobile. Entro 48 ore lavorative l’utente riceverà via email una copia del permesso di sosta che dovrà essere stampata ed esposta sul cruscotto dell’automobile.

Invece coloro che devono modificare i dati rispetto all’anno precedente o fanno domanda per la prima volta devono rivolgersi all’ufficio dell’Azienda Multi Servizi Spa situato nel parcheggio della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.00. Telefono 0735 658899.