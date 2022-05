SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’edizione 2022 di “Corri con Martina”, evento organizzato dai Lions Club San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola, Valdaso e del Leo Club di Ascoli Piceno, con la collaborazione tecnica dell’Asd Running Team d’lu Mont e patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto, ha in programma anche una camminata ludico-motoria per cani, la “Bau Run”. I cani, al guinzaglio e muniti della bandana ufficiale della manifestazione, faranno una meravigliosa passeggiata insieme ai loro padroni.

La mascotte di questo evento speciale è Ken, un Akita Inu di cinque anni che con “Corri con Martina” ha un rapporto molto particolare. “Ken – ci racconta Luigi Parri, padrone e socio del Lions Club Host di San Benedetto del Tronto – è sempre stato con me durante le precedenti edizioni, anche se non poteva partecipare alla corsa. Però, nei pressi del nostro stand, attirava molta gente e contribuiva, a modo suo, a favorire l’informazione sul valore di questa manifestazione, in termini di solidarietà. Finalmente, quest’anno, lo porterò con me lungo il percorso e sarà felicissimo”.

“Corri con Martina” è nata dal grande impegno che i Lions profondono da anni nella lotta al cancro attraverso il “Progetto Martina”, il cui obiettivo è informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori e grazie ad un’idea fortemente voluta dal compianto Domenico Mozzoni. Quest’anno, l’invito a partecipare e contribuire a sostenere le ricerche oncologiche pediatriche è esteso anche agli “amici a quattro zampe”.