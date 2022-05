SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’agenzia teatrale Gema ticket si occupa da tempo di organizzare spettacoli teatrali coniugando la cultura con la solidarietà. Puoi parlarci più in particolare dell’agenzia teatrale Gema ticket?

L’agenzia teatrale Gema ticket è nata trenta anni fa e si è sempre occupata di organizzare spettacoli per beneficenza. Ci sono diversi uffici sparsi per il cento e sud Italia e ogni ufficio si occupa di una Onlus; nello specifico, noi aiutiamo l’AISM, la Caramella Buona e l’Ambalt, l’associazione marchigiana per l’assistenza e la cura dei bambini affetti da leucemia e tumori, per cui facciamo spettacoli sia a San Benedetto che a Civitanova Marche.

Il prossimo spettacolo sarà venerdì 13 maggio al Palariviera di San Benedetto del Tronto. Di che spettacolo si tratta?

Lo spettacolo si chiama “Tutti nell’armadio” della compagnia “Un passo avanti” di Ascoli Piceno, una pièce comica tutta giocata sugli equivoci; ci saranno due spettacoli: uno alle 17,30 e uno alle 21,00, sempre al Palariviera di San Benedetto e la finalità è sempre quella di aiutare l’Ambalt. Si riconosce l’Ambalt perché ha come simbolo il cuore al posto delle A; noi diciamo sempre che in tutto quello che facciamo ci mettiamo il cuore.

Puoi dirci qualcosa di più sull’Ambalt?

L’Ambalt è nata nel 1984 come associazione e nel 1994 ha comprato la balconata del secondo piano del Salesi e ci ha fondato il reparto onco ematologico. Da lì si è occupata delle famiglie dei ricoverati, di allestire sale comuni del reparto, di comprare macchinari, di far seguire i bambini dal personale scolastico e si occupa delle famiglie sia per il disbrigo delle pratiche che per l’alloggio. Prima avevano acquistato la “Casa Arcobaleno”, con tre miniappartamenti, adesso finalmente abbiamo la “Casa della Vita”, con 25 posti letto, una meravigliosa cucina e vari spazi comuni che, per fronteggiare l’emergenza Covid, il presidente ha fatto dotare di un impianto di purificazione per l’aria. Sul palco con me prima di ogni spettacolo ci sono sempre sia il presidente dell’Ambalt, Sergio Santomo, sia il tesoriere, Enzo Amato, proprio per spiegare tutto quello che viene realizzato con quanto ricavato dai nostri spettacoli.

Dopo questo spettacolo al Palariviera, sono già in programma nuovi spettacoli sia a San Benedetto che a Civitanova?

Sì, perché noi organizziamo spettacoli in primavera e in autunno. Il prossimo spettacolo del 26 ottobre a Civitanova e del 25 novembre a San Benedetto sarà con Pino Insegno e sua moglie Alessia Navarro: “Oggi sposi…sentite condoglianze”, quindi il divertimento è assicurato.