SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket, archiviato il successo in gara 1 dello spareggio play-out contro Falconara è pronta per la Gara 2 che andrà in scena giovedì 12 maggio alle ore 21. Sarà necessaria una vittoria per mantenere il vantaggio del fattore campo nella serie al meglio delle 5 partite che poi si sposterà a Falconara per le successive gare 3 e 4.

Per l’occasione la società rossoblù ha deciso di devolvere l’intero incasso della gara alla famiglia della piccola Emma Di Carlantonio, scomparsa a soli 2 anni lo scorso 18 febbraio. La piccola Emma veniva spesso a giocare nel Parco Cerboni gestito dalla Sambenedettese Basket e dall’Associazione di Quartiere, il desidero dei famigliari è quello di installare nel parco un’altalena in suo ricordo.

Per l’occasione la società comunica che non saranno concessi ingressi omaggio in nessun caso (familiari settore giovanile, sponsor, dirigenti ospiti, stampa, amministrazione comunale ecc…)