SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla rifinitura e a meno di 24 ore dall’inizio della partita contro il Tolentino, in programma per mercoledì 11 maggio alle ore 18 presso lo Stadio della Vittoria di Tolentino, è stato intervistato il tecnico rossoblu Sante Alfonsi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alfonsi: “Ci sono tante cose da temere, l’ambiente, l’organizzazione di gioco e l’aggressività. Siamo in fiducia e vogliamo giocarci la partita senza paura, sappiamo che se dovessimo sbagliare queste ultime tre partite, tutto il buon lavoro fatto andrà in fumo. La gara di andata è stata per me l’esordio in panchina e non pensavo di poter arrivare anche a fine stagione, si è creato qualcosa di bello ma dobbiamo concludere con la ciliegina sulla torta. Servirà concretezza davanti alla porta e se riusciamo a fare anche una bella partita siamo contenti, ma contano i punti. Tomas? Il recupero procede bene ma preferiamo non rischiarlo.”