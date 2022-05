TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 10 maggio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Durante la notte scorsa, una squadra dei pompieri del Distaccamento di Nereto, con due mezzi operativi, è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SP8 Bonifica del Salinello, nel comune di Sant’Omero, in prossimità dell’incrocio con la SP8a che conduce a Nereto.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Nissan Qashqai condotta da 29enne del posto che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Nereto, è finita fuori strada terminando la corsa contro un albero. A causa del forte impatto, la donna alla guida dell’auto ha riportato traumi e ferite che hanno reso necessario il suo trasporto presso l’ospedale di Teramo, per gli accertamenti e le cure del caso.

I pompieri hanno estratto la donna dall’abitacolo del mezzo incidentato, successivamente hanno collaborato con il personale sanitario del 118 di Sant’Omero per portare i primi soccorsi e hanno messo in sicurezza l’auto. I carabinieri di Nereto hanno provveduto anche a regolare il traffico che è rimasto bloccato per circa mezz’ora.