SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la decima stagione consecutiva il Dipartimento Interregionale, grazie al sostegno della Lega Nazionale Dilettanti, conferma lo stanziamento di risorse economiche per le società che sceglieranno la linea verde, utilizzando il maggior numero di giovani calciatori.

Le prime tre squadre di ogni girone riceveranno rispettivamente 25.000, 15.000 e 10.000 euro per il progetto “Giovani D Valore“.

Nei gironi a 18 squadre, si tiene conto della classifica fino alla 28esima giornata, quindi la graduatoria, arrivati a questo punto della stagione è definitiva.

Alle società che svolgono l’intera attività di Settore Giovanile verrà riconosciuto un bonus pari al 10% dei punti totalizzati. Non riceveranno il premio i sodalizi che non partecipano al campionato juniores o che si ritireranno durante la stagione ed i club retrocessi a fine campionato.

Su tutte si è distinto il Tolentino, con 1559 punti che porta in prima squadra molti elementi del proprio settore giovanile. Ottimo secondo posto per il Porto d’Ascoli di patron Massi che con i suoi under di lusso (Verdesi, Evangelisti, Pietropaolo, Petrini solo per citarne alcuni tra i titolarissimi) ha ottenuto la seconda piazza con 1092 punti, per poco davanti al Pineto (996).

Per quanto riguarda le altre marchigiane, si piazza 9° il Fano, 11° il Castelfidardo, 15esima la Samb e 16° il Montegiorgio. Solo penultima la neopromossa Recanatese.