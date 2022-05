SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto del Tronto si conferma Bandiera Blu anche per il 2022.

Ancora una volta la Riviera delle Palme si fregia del doppio vessillo della Fondazione per l’Educazione Ambientale – Fee, che certifica la qualità dell’ambiente, tanto della spiaggia quanto dell’approdo turistico.

Anche per l’edizione di quest’anno la cerimonia di consegna è avvenuta online, nel corso di una conferenza alla quale ha partecipato, in rappresentanza della città, il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Capriotti.

“Dal 1999 a oggi – ha detto il Vicesindaco – fanno 23 anni di Bandiere Blu consecutive. Questo percorso, che ha accomunato diverse amministrazioni comunali, celebra il territorio di San Benedetto e sancisce il successo di politiche poste in essere in più di due decenni a tutela del nostro ecosistema. Dobbiamo ringraziare l’amministrazione Perazzoli, prima a dare inizio, a fine anni ’90, a questo circolo virtuoso che oggi ci permette di ricevere ogni anno questo riconoscimento. Ricevere la Bandiera Blu, infatti, non è solo passare un esame, ma implica il mantenimento di un costante monitoraggio sulla qualità dell’ambiente e la reiterazione di operazioni di salvaguardia che mantengano alto lo standard qualitativo del territorio in ogni momento dell’anno”.