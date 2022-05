MONTEPRANDONE – Ultimo appuntamento con “Comunicare fotografia”, la rassegna dedicata al mondo della fotografia formata da quattro incontri tenuti da fotografi professionisti, organizzata nell’ambito del corso di fotografia a cura dell’ associazione “Mosso Piceno – La bottega di fotografia”, con il patrocinio del comune di Monteprandone.

Mercoledì 11 maggio, alle ore 21, nella nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi, sarà ospite Marco Biancucci. Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Macerata, con una tesi in Semiotica Applicata sul cinema muto, Biancucci è fotografo professionista dal 2005 e ha lavorato soprattutto nel settore commerciale, collaborando con importanti aziende e parallelamente si occupa di progetti di fotografia sociale e reportage. Per tre anni ha seguito come fotografo ufficiale il festival Risorgi Marche; ha pubblicato le sue foto nel lavoro collettivo “Solchi. Solchi. Uomini, donne, terre e animali” sulla mezzadria nella Marche del sud. Nel 2019 ha realizzato “Ala Destra”, un libro fotografico nato dentro il carcere di Ascoli Piceno e attualmente sta lavorando ad altri due libri, uno insieme all’antropologo Gabriele Mina sul movimento chiamato “Costruttori di Babele” e un altro legato al racconto dei ragazzi disabili ospiti di alcuni centri.

L’ingresso è libero con green pass.