Continua a convincere e sorprendere la stagione teatrale pedasina, andata in scena, nel terzo appuntamento di sabato 7 maggio 2022, grazie al galà omaggio Zelig, organizzato dal Comune di Pedaso e dall’Associazione Artistic Picenum.

Autentici mattatori della kermesse il duo comico lombardo Marta&Gianluca, capaci di strappare incessanti risate e straripanti applausi con l’ arte del loro spettacolo ” Strapazzami di Coccole”.

Prima parte dello show affidata all’umorista capitolino Sergio Viglianese, volto apprezzato e dalla grande esperienza scenica. Due ore di grande livello ed intensità umoristica, in una delle serate dedicate al mondo del teatro comico che da tempo non si apprezzavano nel territorio piceno.

Lo show è stato elegantemente condotto dalla show girl Paulina Pieprzka, capace di deliziare con la sua brillante voce il pubblico presente ed ulteriormente impreziosito dalla coreografia delle giovanissime allieve della scuola danza Ananke, egregiamente dirette dalla maestra Amanda Trulio.

Intervenuti all’evento il vice sindaco Carlo Maria Bruti ed il consigliere Giuseppe Galasso, che hanno svelato i prossimi appuntamenti della kermesse e la visione artistica che tali iniziative rappresentano per il territorio pedasino.

Profonda soddisfazione per l’ Artistic Picenum, che affida al presidente Giuseppe Cameli, un commento a termine del tris di eventi in territorio pedasino: ” Ringraziamo di cuore il numeroso pubblico che ha riempito il cine Teatro: riuscire a coinvolgere e far divertire centinaia di persone, contribuendo a riscoprire i luoghi della cultura di qualità, per noi rappresenta motivo di grande orgoglio ed autostima per il proseguo delle nostre attività. Ho il piacere di rappresentare un ottimo gruppo di giovani, che lodo perché capace di credere ed affrontare con giusta mentalità e passione, i sani valori del terzo settore.Ho piacere a menzionare tutti gli artisti intervenuti ed i loro staff, nonché tutti i giovani talenti intervenuti nei precedenti show: Riccardo Fogli, Francesca Reggiani, Claudio Sciara, J and, Emanuele Califano Lidak, Amar Shahin e Lea Calvaresi’.

Un weekend indimenticabile per l’ente policulturale grottammarese, iniziato dal trionfo in Rai del cortometraggio sociale Anna, opera del regista Vincenzo Palazzo ed interpretato dall’ attrice Daria Morelli, portato a termine con profonda soddisfazione al gran galà di Pedaso; cresce l’ attesa per il 21 maggio per l’ultimo appuntamento primaverile live, previsto al Teatro delle Energie di Grottammare con il concerto di Mariella Nava, nello show young musicale Grottammare Blues, dedicato alla memoria del giovane concittadino Andrea Morelli e all’attività sociale portata avanti con grande volontà dalla sua famiglia.

Una kermesse inedita, che guarda al futuro, sicuramente capace di far emergere ulteriormente la mission dell’Artistic Picenum: ” innovare divertendosi”.