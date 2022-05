Knoflach 6,5 Il portiere austriaco non viene chiamato ad interventi straordinari ma si fa trovare sempre pronto e mantiene la porta inviolata. Nel secondo tempo respinge in angolo il tiro di Misin, l’occasione più pericolosa, ma il direttore di gara assegna una rimessa dal fondo.

Alboni 6,5 Grande prova del classe 02′. Macina kilometri sulla fascia destra, si propone in fase offensiva e concede poco in fase difensiva. È suo il recupero che permette a Cardella di poter segnare il 2-0.

Conson 7 Gioca sempre d’anticipo, è autore di una grande partita e non concede occasioni pericolose.

Pica 6+ Prestazione più che sufficiente dell’ex Lazio. Per le caratteristiche che ha il ruolo da centrale gli si addice meglio e sostituisce l’infortunato Tomas. Non commette errori in fase di marcatura ma sbaglia qualche pallone in uscita.

Lorenzoni 6,5 Prestazione di spessore del terzino classe 03′. Da sempre supporto all’azione e trova sempre gli spazi per farsi passare il pallone e per inserirsi. Esce al 24′ st per Amoruso.

Lulli 7+ È sempre nel vivo del gioco e non mancano mai i suoi inserimenti. Nei contrasti mette la cattiveria giusta e condisce la prestazione con un gol che incanala la partita a favore della Samb. Viene ammonito al 17′ pt ed esce al 31′ st per Zanazzi.

Angiulli 7 Bella partita del capitano rossoblu, ha ripreso quasi a pieno il ritmo partita e sbaglia pochissimi passaggi. La costruzione delle azioni inizia dai suoi piedi ed è molto bravo a cambiare gioco e a trovare le linee di passaggio. Nasce da una sua grande giocata il vantaggio di Lulli. Viene ammonito al 16′ pt.

Frulla 6,5 Buona prestazione dell’ex Notaresco. Corre molto in mezzo al campo e cerca gli spazi per l’inserimento. Sfiora il gol in due occasioni nel secondo tempo con due colpi testa, uno respinto da Gagliardini e uno che finisce poco sopra la traversa.

Lisi 6,5 Nel primo tempo prova qualche guizzo ma si mette poco in evidenza, nel secondo spostato sulla corsia di sinistra crea non pochi problemi alla difesa ospite, dribblando il diretto marcatore. Al 35′ st esce per Peroni.

Cardella 7 L’attaccante romano gioca una buona partita, mette in mostra le sue caratteristiche e aiuta i propri compagni. Dopo un digiuno che durava dalla gara contro il Fano finita 2-2, il 7 rossoblu torna a segnare dopo un rimpallo fortunoso e chiude la partita. Poco dopo si divora un gol, merito anche della chiusura dello specchio della porta di Gagliardini. Al 44′ st viene sostituito da Ferri Marini.

Fall 7+ L’ex Fiuggi nonostante non abbia segnato, ha disputato un buon match e si è ritagliato il proprio spazio in vesti di assist-man: prima con un colpo di testa per il gol di Lulli e poi con un passaggio illuminante per il gol di Cardella. Poco dopo serve un altro grande passaggio per il 7 rossoblu che si fa ipnotizzare dall’estremo difensore ospite. Al 25′ st viene richiamato in panchina per fare posto a Di Domenicantonio.

Amoruso 6 Sostituisce Lorenzoni e si mette a disposizione della squadra giocando da terzino.

Di Domenicantonio 6,5 Entra al posto di Fall e disputa una buona partita mettendo in difficoltà, con la sua tecnica, la difesa ospite. Sfiora il gol con un gran sinistro a giro ma il pallone finisce fuori di poco.

Zanazzi 6 Prende il posto di Lulli e gioca gli ultimi venti minuti, correndo molto e provando a sfruttare gli spazi lasciati dagli ospiti.

Peroni sv Subentra per Lisi e gioca gli ultimi minuti della partita.

Ferri Marini sv Sostituisce Cardella per gli ultimi istanti di gara.

Alfonsi-Visi 7 I rossoblu nel primo tempo giocano una buona mezz’ora a livello di gioco ma arrivano poche volte al tiro mentre nell’ultimo quarto d’ora si perde un po’ di compattezza in difesa e si va per i lanci in profondità. Nel secondo tempo grazie al gol di Lulli e al supporto dei tifosi la Samb passa in vantaggio e la gara si fa tutta in discesa. Cardella chiude i conti e la squadra è molto brava a concedere pochissimo all’attacco della formazione di mister Brini. Con questa vittoria si aggancia, a pari merito, il Pineto e la zona play-off è ad un passo e sarà importante non sbagliare le ultime tre partite a partire dalla gara di mercoledì contro il Tolentino.