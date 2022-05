TESTA 6,5 Gran riflesso su Salatino che tiene vivo il Pda. Il 3-0, oltre ad essere un passivo troppo severo, sarebbe stata la mazzata finale. Le due incornate di Montuori difficilmente si parano.

PETRINI 6,5 Contiene bene Guida che si accentra spesso partendo dal suo lato. E’ sempre dentro la partita e non commette sbavature. Nel secondo tempo è un treno sulla corsia di destra, come ad inizio stagione.

PASSALACQUA 6+ Prado prova a saltarlo in dribbling ma rimbalza sempre su di lui. Concede per la prima volta in questo campionato due gol su palla inattiva, ma il merito è soprattutto di Montuori che era in stato di grazia.

SENSI 7,5 Di mestiere fa il difensore ma segna un gol da rapace d’area che vale il pari in extremis. E’ il punto che permette agli orange di avvicinarsi con tutt’altro spirito alla gara col Castelnuovo.

PASQUALINI 6,5 Soffre Alagia nel primo tempo, finisce in crescendo con più discese e sovrapposizioni sulla fascia. Ciliegina sulla torta: l’assist al bacio per Sensi.

EVANGELISTI 6 Meno incisivo del solito, ingabbiato dagli avversari. Ci mette comunque tanta corsa e intensità. E’ il primo ad uscire, per lo sfortunato Petricci.

D’ALESSANDRO 6,5 Nel primo tempo si affida ai lanci lunghi, ma fatica a trovare le linee giuste. Cresce nella ripresa e prende le redini della squadra in cabina di regia.

ROSSI 6 Vicino al gol per due volte, ma calcia sempre col piede debole: la prima volta di poco a lato, la seconda sull’esterno della rete solo davanti a Di Stasio. Fortunatamente non c’è da rimpiangere queste occasioni.

VERDESI 7 Battibecca con Gargiulo per metà primo tempo e forse anche le provocazioni del terzino avversario gli danno una motivazione in più per scatenare la sua cattiveria agonistica. Al 60′ scaglia un bolide che Di Stasio non blocca e consente a Pietropaolo di dimezzare lo svantaggio. Vicino al gol di testa poco dopo.

PIETROPAOLO 7,5 Corsa, dribbling, inserimenti ed ora anche il fiuto del gol. Ciampelli pesca il jolly perfetto dalla sua cantera, sostituendo Battista come meglio non si può.

CLERICI 6,5 Tanto lavoro sporco da centravanti boa, chiamato a difender palla spalle alla porta e a far salire la squadra. Ripaga la fiducia del mister, oggi privo di Spagna, con una prestazione da habituè dell’11 iniziale.

PETRICCI s.v. In un contrasto al limite dell’area, cade male e gli esce la spalla. Un vero peccato perchè era entrato in partita alla grande.

ALIFFI 6,5 Il tandem di attacco Sensi-Aliffi è forse la cosa più poetica vista quest’anno.

CIAMPELLI 7 Il vento e la pioggia fredda non sono niente in confronto alla doccia gelata di ritrovarsi sotto di due gol ad un minuto dall’inizio della ripresa, con la zona play out che rischiava di tornare a 2 punti. Ha il merito di crederci sempre e riacciuffa col cuore una partita che sembrava finita, inventandosi Sensi-Aliffi (due centrali difensivi) in coppia d’attacco nell’arrembaggio finale. Cogli uomini contati, fa di necessità virtù ed ora che è a 47 punti, vede l’obiettivo molto vicino. Con 3 partite al termine, di cui due in casa, riprendere il Pineto potrebbe non essere impossibile. Oltretutto gli abruzzesi hanno anche la Samb all’ultima giornata.