Scienziati nel Pallone, stasera alle 18.45 una nuova puntata

In studio come sempre i nostri tre scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto per parlare di Samb e Porto d'Ascoli. Conduce Antonio Di Salvatore. Mandaci commenti e domande su WhatsApp al numero 388 6595011