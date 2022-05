VASTOGIRARDI – In primo piano, le parole del mister Davide Ciampelli, post Vastogirardi-Porto d’Ascoli 2-2.

Davide Ciampelli: “Questa squadra va oltre l’aspetto tecnico. Abbiamo preso due gol su calci piazzati dove potevamo stare più attenti, ma poi siamo stati bravi a non disunirci e a riprenderla. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perchè ci hanno messo cuore, grinta e voglia di mettersi sotto a testa bassa per pareggiarla. Testa libera? Se affronteremo nel modo giusto le ultime tre partite ce l’avremo il 22 maggio, ora dobbiamo pensare solo a recuperare le energie e farci trovare pronti per la partita col Castelnuovo Vomano che si gioca mercoledì. Dedico questo punto a Petricci, che è in ospedale. Ha avuto molti infortuni gravi in carriera nonostante la giovane età, è un peccato perderlo per questo finale di stagione”.