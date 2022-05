SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva i rossoblu agganciano il Pineto e possono giocarsi la zona play-off in queste ultime tre partite. Di seguito le nostre video-interviste post-gara ai mister Sante Alfonsi e Fabio Brini, e il centrocampista Luca Lulli.

Alfonsi: “Siamo stati bravi ad avere pazienza e a sbloccare la partita, il gol ci ha aiutato e ha incanalato la partita. In difesa abbiamo concesso poco e niente e abbiamo sistemato nell’intervallo alcune aspetti tattici. Tolentino? Tomas dobbiamo valutarlo, si sta allenando con il tutore. Loro hanno una buona squadra e un allenatore che conosciamo molto bene a San Benedetto. Penso che ci giocheremo la zona play-off fino alla fine”.

Brini: “Abbiamo giocato un discreto primo tempo, nel secondo, invece, ci è mancata un po’ di attenzione. Sono da poco qui e ci sono alcune situazioni da cambiare, i calciatori devono essere più squadra in queste ultime tre partite. Notaresco? Sono e devo essere fiducioso per la salvezza ed arrivare alla vittoria nonostante la sconfitta di oggi. Samb? È una grande squadra, i risultati sono arrivati un po’ tardi ma con questa squadra dall’inizio lotterebbe per le prima posizioni”.

Lulli: “Sono tre punti fondamentali, i tifosi ci hanno caricato e siamo riusciti a sbloccare la partita. Rispetto al girone di andata sono cambiate tante cose, ora siamo più squadra abbiamo avuto anche un colloquio con i tifosi. Vedere la Samb in bassa classifica non mi ha fatto dormire la notte. Tolentino? Dobbiamo portare punti a casa e cambiare il trend in trasferta. Vogliamo guardare solo in alto in classifica e queste ultime tre partite saranno importantissime.