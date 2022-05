Note: San Benedetto del Tronto, 17° soleggiato. Campo in discrete condizione. Samb in completo bianco con inserti rossoblu, Montegiorgio in tenuta blu ed inserti rossi.

Angoli 8-2

Ammoniti Angiulli (16′ pt), Lulli (17′ pt), Donzelli (44′ pt)

Espulsi

Marcatori Lulli (2′ st), Cardella (7′ st)

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Cardella, Fall, Lorenzoni, Angiulli, Lisi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Zgrablic, Buono, Peroni, Zanazzi, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

MONTEGIORGIO: Gagliardini, Diouane, Donzelli, Omiccioli, Perini, Bertolo, Perpepaj, Santoro, Albanesi, Zerbo, Zancocchia.

A disposizione: Forconesi, De Meio, Ficola, Misin, Ruci, Maranesi, Lombardelli, Rigen, Marchionni. Allenatore Fabio Brini

DIRETTA

PRIMO TEMPO

12′ Ci prova la Samb: conclusione al volo di prima intenzione dal limite dell’area di Lorenzoni, Gagliardini respinge in angolo.

12′ Battuto il corner al centro dell’area di Lulli, arriva una deviazione ma l’arbitro assegna la rimessa dal fondo.

15′ Ammonito Angiulli, fallo a centrocampo ai danni di Diouane.

16′ Ammonito anche Lulli, entrato in ritardo su Albanesi.

18′ OCCASIONE SAMB: break dei rossoblu di Alfonsi, azione sulla destra con Lisi che riceve da Lulli e crossa in mezzo, colpisce di testa Fall ma il pallone si spegne alto sopra alla traversa.

19′ Ancora i rossoblu in avanti: conclusione dal limite di sinistro di Frulla, palla al lato.

25′ OCCASIONE SAMB: azione personale sulla sinistra di Lisi che entra in area di rigore, rientra sul destro e va alla conclusione sul secondo palo, Perini devia e salva un gol già fatto.

36′ Calcio di punizione da buona posizione per il Montegiorgio, fallo di Conson ai danni di Zerbo.

37′ Va al tiro Albanesi, ma è troppo debole, Knoflach blocca.

43′ OCCASIONE MONTEGIORGIO: calcio d’angolo degli ospiti messo al centro dell’area, dopo una serie di rimpalli conclude Santoro ma il tiro è impreciso e finisce lontano dalla porta.

44′ Ammonito Donzelli, fallo ai danni di Cardella.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45′ OCCASIONE SAMB: recupera palla Lisi sulla sinistra e appoggia a Lorenzoni, più arretrato, che scodella un bel cross sul secondo palo, Fall non arriva di pochissimo.

45+1′ Arriva il duplice fischio del direttore del gara, finisce 0-0 il primo tempo tra Samb e Montegiorgio. Bene, sotto il punto di vista del gioco, la squadra di Alfonsi nella prima mezz’ora. Montegiorgio che sta facendo la sua prestazione. La partita sta regalando poche emozioni fino ad ora.

SECONDO TEMPO

2′ GOL DELLA SAMB! Angiulli prende iniziativa, entra in area crossa sul secondo palo dove Fall devia di petto e Lulli sul secondo palo deposita in rete, 1-0.

7′ RADDOPPIO DELLA SAMB! Alboni recupera il pallone a centrocampo e fa ripartire i rossoblu. Fall lanciato in profondità, serve Cardella che vince un rimpallo con Gagliardini che esce a vuoto. Il 7 rossoblu a porta vuota deposita in rete e fa 2-0. Protestano gli ospiti perché un giocatore era a terra.

13′ OCCASIONE SAMB: ottima palla di Angiulli sulla sinistra per Lorenzoni che crossa basso per Cardella che sotto porta non riesce a deviare.

14′ ALTRA OCCASIONE PER I ROSSOBLU: Fall viene lanciato in profondità centralmente e offre per Cardella che a tu per tu con Gagliardini, spreca malamente tirandogli addosso.

16′ MIRACOLO DI GAGLIARDINI: cross dalla destra di Lisi dalla bandierina al centro per il colpo di testa di Frulla, l’estremo difensore ospite smanaccia sopra la traversa.

17′ Cambio degli ospiti: esce Zerbo, dentro Marchionni.

22′ Doppio cambio per mister Brini: escono Bertolo e Santoro ed entrano De Meio e Misin.

24′ Cambio anche per mister Alfonsi: esce Lorenzoni, al suo posto Amoruso.

25′ Altro cambio per i padroni di casa: esce Fall per Di Domenicantonio.

30′ OCCASIONE MONTEGIORGIO: calcio di punizione battuto sulla sinistra da Albanesi sul secondo palo, il pallone passa, devia Donzelli ma Knoflach blocca.

31′ Sostituzione per la Samb: esce Lulli, dentro Zanazzi.

32′ Sostituzione ospite: esce Albanesi per Maranesi.

35′ Altro cambio di Alfonsi: esce Lisi per Peroni.

35′ Altro cambio anche per Brini: esce Zancocchia dentro Ruci.

44′ Ultima sostituzione per i rivieraschi: esce Cardella, dentro Ferri Marini.

45′ Sono cinque i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+4′ Azione offensiva dei rossoblu: Ferri Marini sulla fascia destra prova la conclusione potente sul primo palo, Gagliardini devia in angolo.

45+5′ Arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce 2-0 tra Samb e Montegiorgio decidono i gol di Lulli e Cardella. Terza vittoria consecutiva per i rossoblu.