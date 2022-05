Note: San Benedetto del Tronto, 17° soleggiato. Campo in discrete condizione. Samb in completo bianco con inserti rossoblu, Montegiorgio in tenuta blu ed inserti rossi.

Angoli 2-1

Ammoniti

Espulsi

Marcatori

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Cardella, Fall, Lorenzoni, Angiulli, Lisi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Zgrablic, Buono, Peroni, Zanazzi, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

MONTEGIORGIO: Gagliardini, Diouane, Donzelli, Omiccioli, Perini, Bertolo, Perpepaj, Santoro, Albanesi, Zerbo, Zancocchia.

A disposizione: Forconesi, De Meio, Ficola, Misin, Ruci, Maranesi, Lombardelli, Rigen, Marchionni. Allenatore Fabio Brini

DIRETTA

PRIMO TEMPO

12′ Ci prova la Samb: conclusione al volo di prima intenzione dal limite dell’area di Lorenzoni, Gagliardini respinge in angolo.

12′ Battuto il corner al centro dell’area di Lulli, arriva una deviazione ma l’arbitro assegna la rimessa dal fondo.

15′ Ammonito Angiulli, fallo a centrocampo ai danni di Diouane.

16′ Ammonito anche Lulli, entrato in ritardo su Albanesi.

18′ OCCASIONE SAMB: break dei rossoblu di Alfonsi, azione sulla destra con Lisi che riceve da Lulli e crossa in mezzo, colpisce di testa Fall ma il pallone si spegne alto sopra alla traversa.

19′ Ancora i rossoblu in avanti: conclusione dal limite di sinistro di Frulla, palla al lato.

25′ OCCASIONE SAMB: azione personale sulla sinistra di Lisi che entra in area di rigore, rientra sul destro e va alla conclusione sul secondo palo, Perini devia e salva un gol già fatto.

36′ Calcio di punizione da buona posizione per il Montegiorgio, fallo di Conson ai danni di Zerbo.

37′ Va al tiro Albanesi, ma è troppo debole, Knoflach blocca.

43′ OCCASIONE MONTEGIORGIO: calcio d’angolo degli ospiti messo al centro dell’area, dopo una serie di rimpalli conclude Santoro ma il tiro è impreciso e finisce lontano dalla porta.

44′ Ammonito Donzelli, fallo ai danni di Cardella.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45′ OCCASIONE SAMB: recupera palla Lisi sulla sinistra e appoggia a Lorenzoni, più arretrato, che scodella un bel cross sul secondo palo, Fall non arriva di pochissimo.