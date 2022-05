VASTOGIRARDI – Tutto pronto allo stadio “Di Tella” per Vastogirardi-Porto d’Ascoli, sfida valida per la 31esima giornata di campionato di Serie D girone F.

NOTE

Tempo da lupi 5°C: pioggia, vento e tanto freddo. Il terreno in sintetico ha retto bene. Padroni di casa in maglia giallo-blu, ospiti in casacca orange.

FORMAZIONI

VASTOGIRARDI (4-3-3): Di Stasio, Donatelli, Minchillo, Guadalupi, Montuori, Gargiulo, Alagia, Irace, Prado (75′ Acunzo), Guida (80′ Mazzeo), Salatino. All Prosperi.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Evangelisti (50′ Petricci, 70′ Aliffi), Clerici, D’Alessandro, Pietropaolo. All Ciampelli.

ANGOLI

2-4

AMMONITI

Gargiulo (V) Alagia (V)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Clerici difende palla spalle alla porta e conquista fallo. Oggi è lui che gioca da prima punta, con Verdesi a destra e Pietropaolo a sinistra.

2′ Primo angolo per il Pda. Nulla di fatto.

3′ Buon recupero di Verdesi che innesca il contropiede del Porto d’Ascoli, prova a puntare Gargiulo che però lo chiude in extremis.

6′ Primo squillo Vastogirardi. Prado prova il destro quasi dal dischetto del rigore ma Rossi respinge anticipando anche Testa.

8′ Vicino al gol il Vastogirardi. Cross dalla destra di Alagia, Salatino svetta in area ma mette di poco fuori di testa.

11′ Tiraccio di Guadalupi dopo una buona trama dei padroni di casa. Palla abbondantemente fuori.

13′ Scivolata di Sensi molto rischiosa in area, ma provvidenziale per evitare il tiro ravvicinato di Prado. Sul proseguo dell’azione Guadalupi libera ancora il destro, stavolta ci va più vicino ma la palla termina fuori.

20′ Punizione dalla trequarti per il Vastogirardi. Calcia Guadalupi a cercare Montuori, ma il guardalinee segnala fuorigioco.

24′ Ripartenza Pda, mancino di Pietropaolo da posizione defilata. Di Stasio blocca. Primo tiro in porta degli orange.

26′ VANTAGGIO VASTOGIRARDI: punizione dal lato corto dell’area di rigore per un fallo di mano concesso dagli uomini di Ciampelli, cross dalla destra di Gargiulo che pesca Montuori sul primo palo. Il suo colpo di testa finisce in rete. 1-0.

34′ Flebile reazione del Pda. Petrini va in mezzo con la rimessa lunga, Verdesi cade in area e chiede il rigore. Per l’arbitro non c’è nulla.

38′ Grande occasione per Guadalupi che da buona posizione col mancino strozza il tiro e mette a lato.

40′ ALAGIA GRAZIA IL PDA: cross di Gargiulo da sinistra, Alagia tutto solo in area deve solo appoggiare di testa in rete ma mette incredibilmente fuori.

43′ OCCASIONE PER ROSSI: Guadalupi si addormenta al limite dell’area, Rossi gli scippa il pallone e calcia a botta sicura col mancino. Fuori di un nulla.

44′ CLERICI IMPEGNA DI STASIO: contropiede orange con Rossi che lancia Clerici. Il 23 punta tutta la difesa di casa e calcia col destro dal limite. Di Stasio blocca in due tempi, ma ora il Pda sta reagendo.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo.

SECONDO TEMPO

46′ VICINI AL 2-0 I MOLISANI: pronti via Salatino si gira in un fazzoletto e calcia col mancino dal limite. Testa alza in angolo con un super intervento.

47′ Sul corner, Montuori svetta nel cuore dell’area e raddoppia con un altro colpo di testa. Era imprendibile per l’estremo difensore del Porto d’Ascoli.

52′ PALO DI PIETROPAOLO: ripartenza del Porto d’Ascoli con Clerici che si fa tutta la fascia destra, mette in mezzo un cross rasoterra per Pietropaolo che col mancino calcia in pieno contro il palo da due passi.

55′ GOL MANGIATO DA ROSSI: Alagia perde un pallone velenoso in disimpegno, Rossi glielo ruba e ha l’occasione di presentarsi solo davanti a Di Stasio. Il suo mancino però termina sull’esterno della rete. Due occasioni cestinate in pochi secondi per gli orange che potevano riaprirla.

56′ Fuori Evangelisti per Petricci nel Pda.

60′ Ammonito Alagia per aver strattonato Pietropaolo alle porte dell’area. Nulla di fatto sul calcio di punizione seguente.

61′ ACCORCIA LE DISTANZE IL PORTO: destro potente di Verdesi dal limite, Di Stasio non la tiene e sulla respinta corta si avventa Pietropaolo che insacca da due passi. 2-1 e adesso comincia un’altra partita.

67′ Petricci si fa male in un contrasto al limite dell’area. Punizione per gli orange, Petricci esce in barella al posto di Aliffi.

70′ Con l’ingresso di Aliffi in difesa, Sensi va a fare la prima punta in un Porto d’Ascoli tutto all’attacco per cercare il pari.

77′ Calcio d’angolo guadagnato da Verdesi. Cross a rientrare con la sfera che attraversa tutta l’area di rigore, ma nessuno riesce ad impattarla.

82′ MIRACOLO DI DI STASIO: cross di Pietropaolo da sinistra per Verdesi che stacca di testa, ma il portiere avversario si supera e gli nega il pari.

90′ L’HA PAREGGIATA IL PORTO: cross in mezzo di Pasqualini da sinistra, Sensi salta più in alto di tutti e segna da centravanti puro. Che cuore degli orange!!!

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

90+4 Finisce qui! Rimonta da brividi del Porto che la riacciuffa col cuore.