SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terza sconfitta consecutiva per la Happy Car Riviera Samb Volley.

Nel pomeriggio di ieri, alla Palestra di Montecassiano, è arrivato il primo verdetto della stagione pallavolistica 2021/2022: la sconfitta subìta dalla Happy Car Rsv per 3-1 (22-25; 25-17; 25-23; 25-18) in casa della Tecnosteel Montecassiano, infatti, porta matematicamente i giovani della Lube in Serie B. Con 47 punti conquistati, i civitanovesi ottengono la promozione diretta nella serie nazionale, sfruttando nel migliore dei modi il brutto passo falso della Happy Car Rsv.

Le formazioni:

Tecnosteel Montecassiano: Beldomenico, Carbone, Fiacconi L., Fiacconi N., Giuliani, Gobbi, Magnanini, Marzi, Oprandi, Paoletti, Patrassi, Piersantolini, Putignano, Verducci (All. Bernetti);

Happy Car Rsv: Cameli D., Camli M., Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti).

Questo il commento di Flavio Patrizi, dirigente della Happy Car Rsv: “Abbiamo affrontato una squadra esperta e forte, un avversario non facile. La nostra è stata una prestazione sottotono; qualche giocatore non sta messo bene fisicamente ma ciò non rappresenta assolutamente una giustificazione. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, Montecassiano ha meritato la vittoria. L’aspetto mentale incide molto in queste gare. Sabato prossimo ci giocheremo il secondo posto con il Fano. Da tutta la società, complimenti alla Lube per la promozione in Serie B”.

Per la formazione allenata da coach Netti, dunque, diviene ora di fondamentale importanza l’ultima giornata del girone C dei play-off di sabato prossimo; i rossoblù, fermi al secondo posto a quota 42, affronteranno al ‘PalaCurzi’ la Virtus Volley Fano, diretta concorrente per la seconda posizione in classifica.

Obiettivo raggiunto per la Farmacia Amadio RSV.

Ieri pomeriggio, al ‘Palasport Badiali’ di Falconara, la Farmacia Amadio Rsv ha conquistato tre punti fondamentali per la propria stagione: con la vittoria ottenuta per 1-3 (17-25; 25-22; 14-25; 17-25) sulla Camilletti Luxury Packaging, la squadra allenata da coach Tassi ha ottenuto con una giornata di anticipo l’accesso al turno preliminare play-off, l’obiettivo minimo di inizio stagione. L’avversario delle rossoblù è già stato scoperto: la Em Company Volley Monte Urano.

Le formazioni scese in campo:

Camilletti Luxury Packaging: Barchiesi, Bonci, Carletti E., Carletti S., Dizdarevic, Farinelli, Favi, Galdenzi, Mazzarini, Medici, Mondaini, Recanatini, Silvestri (All. Persico);

Farmacia Amadio Rsv: Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Liebner, Palestini, Speca C., Speca G., Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi).

Le dichiarazioni a fine partita di coach Paolo Tassi, allenatore delle Rivierine: “Abbiamo giocato bene, dominando i tre set vinti. Ci siamo distratti nel secondo set dove, a causa di qualche errore di troppo, ci siamo fatti sfuggire il parziale. In generale, stiamo giocando meglio ultimamente. Gli avversari di oggi erano giovani e ci hanno aiutato con qualche loro sbavatura, ma noi ce la siamo cavata bene. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante: tra tutte le difficoltà – ha proseguito il coach – essere a questo punto ci fa sentire bene mentalmente. Manca un piccolo grande passo, ma esserci per noi è fondamentale. L’obiettivo di inizio stagione è raggiunto, con una semifinale di Coppa Marche ancora da disputare”.