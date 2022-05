MONTEPRANDONE – L’Handball Club Monteprandone somma al 37-16 dell’andata il 32-27 al ritorno. Battuta Falconara e biglietto per la finale del playoff di Serie B Area 6 (Marche-Abruzzo) in tasca. L’avversario sarà Ancona, che ha avuto la meglio su Città Sant’Angelo. Andata il prossimo fine settimana nel capoluogo, ritorno il 21 maggio al Colle Gioioso, eventuale bella sempre a Monteprandone il 28.

L’HC non è mai stato così vicino alla Serie A2 lasciata nel 2018. Contro Falconara ecco un’altra partita senza storia. Rispetto a Gara-1, però, c’è stato un fisiologico calo di concentrazione. Oltre che ritmi più blandi.

Nel primo tempo gli under 17, schierati sin dall’inizio, tengono botta. Sul 6-3 per i blu un brutto colpo al ginocchio rimediato da Khouaja costringe coach Vultaggio a cambiare i piani in corsa. Si va al riposo sul 16-12.

Nella ripresa qualche errore di troppo consente a Falconara di chiudere la serie con un passivo molto più dignitoso rispetto all’andata.

Coach Andrea Vultaggio alla fine non è completamente soddisfatto: “Sono abbastanza dispiaciuto per come è andata la gara. Abbiamo centrato la finale, ma a un prezzo troppo alto. Avevamo già fuori Grilli per un problema muscolare e a lui oggi si sono aggiunti Khouaja, Marchesino e Salladini, toccati duro. Dovremo fare quasi un miracolo per recuperarli in vista di Gara-1. Affrontare Ancona nella loro tana costituisce un impegno durissimo: servirà il massimo da parte di tutti” conclude coach Vultaggio.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) che hanno superato Falconara in Gara-2.

Cani 2, Capocasa, Carlini 1, Di Girolamo 4, Evangelista 3, Khouaja 1, Lattanzi 2, Marchesino 5, Martin 4, Marucci, Mattioli 1, Moreno Salladini 6, Mirko Salladini, Simonetti 3, Vagnoni.