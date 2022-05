SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rifinitura per i rossoblu a poche ore dall’inizio della gara contro il Montegiorgio. Di seguito le dichiarazioni di mister Sante Alfonsi.

Alfonsi: “Le insidie sono quelle di tutte le domeniche. Abbiamo fatto due settimane di allenamento, i ragazzi stanno bene e sarà necessario scendere in campo concentrati. Inizia un periodo duro, tutti sono importanti in questa squadra e possono fare la differenza anche in cinque minuti. Ci stiamo giocando qualcosa che fino a qualche settimana fa era impensabile. Tomas? Non sarà disponibile, non è ancora sicuro e per questa partita lo facciamo riposare”.