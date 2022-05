SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente Eldo Fanini ha convocato per oggi, sabato 7 maggio, alle ore 9 (seconda convocazione) la seduta del Consiglio comunale. La seduta prevede 16 punti all’ordine del giorno.

ORE 9.06 – Interrogazione del consigliere Marinangeli riguardo alle misure che il Comune intende adottare per contrastare il fenomeno dell’accattonaggio svolto mediante l’uso di animali, alla luce dell’aumento di casi verificatisi di recente. Marinangeli: “Abbiamo assistito ad episodi incresciosi, con cuccioli di cani usati per ingelosire il passante e portarlo a fare elemosina. Si chiede più attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti delle forze dell’ordine per far sì che rimuovano questi episodi di accattonaggio”. L’assessore Andrea Sanguigni risponde: “Abbiamo avuto già contatti con l’associazione competente. Effettuati i controlli, si è accertato che tutti i cani facessero parte dell’anagrafe canina.Verranno monitorate le condizione dei cani. L’amministrazione è molto attenta sia agli animali che alle persone; ci piacerebbe inserire una multa anche a chi offre elemosina”.

ORE 9.15 – Interrogazione del consigliere Muzi con la quale si richiedono chiarimenti sulla nuova ubicazione della “beach arena” per dare continuità alle attività sportive ospitate nell’area dopo la pronuncia della Regione Marche riguardo alla permanenza delle strutture sull’arenile oltre i giorni delle manifestazioni. L’assessore Campanelli replica: “Con questa interpellanza chiariamo questa tematica. Sin dalla prima edizione del 2007 la beach arena è stato un fiore all’occhiello della città. Le aree destinate allo svolgimento di attività sportive rientrano nel computo delle spiagge libere, e sono perciò non sono svolgibili, se non a carattere temporaneo. Non è possibile installare attrezzature sportive, se non a carattere temporaneo. Tale area ha presentato una serie di criticità con il passare degli anni. La soluzione passa per una rivisitazione del piano di spiaggia mai realmente presa in considerazione. Sono state individuate due nuove aree nella vicinanze della concessione numero 1 sud torrente Albula”. Muzi aggiunge: “Cerchiamo di anticipare i tempi; amministrativamente parlando, da domani bisogna pensare al Natale. Iniziamo a lavorare su questo punto specifico per garantire una continuità delle attività sportive”.

ORE 9.26 – Quarto punto all’ordine del giorno: ratifica variazioni al bilancio di previsione 2022/2024. Il consigliere Canducci dichiara: “Abbiamo approvato pochi giorni fa il bilancio di previsione, evidenziando io stesso la mancanza la programmazione del fabbisogno del personale”. Si passa alla votazione della delibera (per alzata di mano): 16 voti favorevoli, 8 contrari. Il consiglio approva.

ORE 9.32 – Nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti per il Comune e per l’Istituzione musicale “Vivaldi” per il triennio 2022-25: il Consiglio dovrà scegliere il presidente del collegio composto da altri due componenti che sono stati individuati, come prevede la legge, tramite sorteggio effettuato dalla Prefettura. I nuovi revisori sono Gasparri Enrico e Catia Raccichini. Si procede all’elezione del presidente del collegio (scrutinio segreto): 17 voti per Marcantoni Giacomo, 3 bianche, 4 voti per Brandimarte Antonietta; con la maggioranza assoluta raggiunta, viene eletto presidente dei revisore dei conti Marcantoni Giacomo.