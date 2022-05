SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente Eldo Fanini ha convocato per sabato 7 maggio, alle ore 9 (seconda convocazione) la seduta del Consiglio comunale. La seduta prevedeva 16 punti all’ordine del giorno.

ORE 9.06 – Interrogazione del consigliere Marinangeli riguardo alle misure che il Comune intende adottare per contrastare il fenomeno dell’accattonaggio svolto mediante l’uso di animali, alla luce dell’aumento di casi verificatisi di recente. Marinangeli: “Abbiamo assistito ad episodi incresciosi, con cuccioli di cani usati per ingelosire il passante e portarlo a fare elemosina. Si chiede più attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti delle forze dell’ordine per far sì che rimuovano questi episodi di accattonaggio”. L’assessore Andrea Sanguigni risponde: “Abbiamo avuto già contatti con l’associazione competente. Effettuati i controlli, si è accertato che tutti i cani facessero parte dell’anagrafe canina.Verranno monitorate le condizione dei cani. L’amministrazione è molto attenta sia agli animali che alle persone; ci piacerebbe inserire una multa anche a chi offre elemosina”.

ORE 9.15 – Interrogazione del consigliere Muzi con la quale si richiedono chiarimenti sulla nuova ubicazione della “beach arena” per dare continuità alle attività sportive ospitate nell’area dopo la pronuncia della Regione Marche riguardo alla permanenza delle strutture sull’arenile oltre i giorni delle manifestazioni. L’assessore Campanelli replica: “Con questa interpellanza chiariamo questa tematica. Sin dalla prima edizione del 2007 la beach arena è stato un fiore all’occhiello della città. Le aree destinate allo svolgimento di attività sportive rientrano nel computo delle spiagge libere, e sono perciò non sono svolgibili, se non a carattere temporaneo. Non è possibile installare attrezzature sportive, se non a carattere temporaneo. Tale area ha presentato una serie di criticità con il passare degli anni. La soluzione passa per una rivisitazione del piano di spiaggia mai realmente presa in considerazione. Sono state individuate due nuove aree nella vicinanze della concessione numero 1 sud torrente Albula”. Muzi aggiunge: “Cerchiamo di anticipare i tempi; amministrativamente parlando, da domani bisogna pensare al Natale. Iniziamo a lavorare su questo punto specifico per garantire una continuità delle attività sportive”.

ORE 9.26 – Quarto punto all’ordine del giorno: ratifica variazioni al bilancio di previsione 2022/2024. Il consigliere Canducci dichiara: “Abbiamo approvato pochi giorni fa il bilancio di previsione, evidenziando io stesso la mancanza la programmazione del fabbisogno del personale”. Si passa alla votazione della delibera (per alzata di mano): 16 voti favorevoli, 8 contrari. Il consiglio approva.

ORE 9.32 – Nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti per il Comune e per l’Istituzione musicale “Vivaldi” per il triennio 2022-25: il Consiglio dovrà scegliere il presidente del collegio composto da altri due componenti che sono stati individuati, come prevede la legge, tramite sorteggio effettuato dalla Prefettura. I nuovi revisori sono Gasparri Enrico e Catia Raccichini. Si procede all’elezione del presidente del collegio (scrutinio segreto): 17 voti per Marcantoni Giacomo, 3 bianche, 4 voti per Brandimarte Antonietta; con la maggioranza assoluta raggiunta, viene eletto presidente dei revisore dei conti Marcantoni Giacomo.

ORE 9.51 – Sesto punto all’ordine del giorno: articolo 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 agosto 2000- riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Canducci: “La delibera parla di debiti fuori bilancio che nascono da contenziosi; a breve torneremo in consiglio per il riconoscimento delle spese legali dell’ex sindaco Giovanni Gaspari. Colgo l’occasione per ribadire l’importanza che i funzionari dirigenti abbiano la schiena dritta e non facciano ciò che gli dice la politica a prescindere, e non si coprano dietro ai politici per giustificarsi”. Votazione: 15 voti favorevoli; il consiglio approva.

ORE 10 – Esaminati assieme settimo, ottavo, nono e decimo punto all’ordine del giorno (Esame ad approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021; ripiano integrale del disavanzo 2019 generato dal passaggio al metodo di calcolo ordinario del fondo crediti di dubbia esigibilità; variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – applicazione avanzo di amministrazione vincolato; variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – applicazione avanzo di amministrazione destinato).

Interviene l’assessore al bilancio Pellei: “In commissione abbiamo già discusso, e la sostanza del rendiconto porta l’amministrazione a trovare una prospettiva di affronto dei conti dell’ente decisamente positiva; il bilancio porta un avanzo di 843mila euro. Abbiamo superato la situazione di disavanzo tecnico dei conti comunali, un aspetto che ci consentirà di migliorare la gestione economica delle risorse”.

Parola al consigliere Traini: “Come già discusso in commissione, il documento è virtuoso. Il fatto di aver generato risorse non sempre deriva da questioni politiche; il bilancio consultivo è fuori dubbio che sia positivo. I meriti non sono riconducibili all’attuale gestione per ovvi motivi; l’attuale amministrazione potrà contare su situazioni economico-finanziarie importanti. Mi auguro che tale indirizzo gestionale venga mantenuto per non vanificare quanto fatto di buono fino ad oggi. Il modus operandi della nuova maggioranza non è assolutamente improntato alla partecipazione e al confronto”.

Canducci dichiara: “Volevo approfondire due aspetti: il conto economico di un ente pubblico non ragiona sull’utile come un’azienda. L’ente pubblico non ha come obiettivo risparmiare: ritengo ingiustificato presentare un utile risultato di rettifiche e proventi straordinari. Il disavanzo tecnico è stato risanato in tre anni con fondi ed economie (dismissioni di beni pubblici e oneri di urbanizzazione). Affrontiamo la questione tecnica, poi politica. Questi fondi non sono liberi, hanno una destinazione precisa. Con il rendiconto 2020 e 2021, ben 1,5 milioni di euro vengono destinati all’avanzo di questi investimenti: non si può fare. Inserendoli tra questi fondi si viola la normativa del 2016, perché non possono essere utilizzati per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nei prossimi giorni chiederò un elenco analitico delle risorse utilizzate per coprire il disavanzo”.

Giorgio De Vecchis, consigliere di maggioranza, risponde: “Stiamo approvando il bilancio consultivo del 2021. La città ha giudicato l’immobilismo che ha generato effetti positivi nel bilancio. La nostra intenzione non è quella di raggiungere l’utile ma un pareggio. Nella passata amministrazione c’è stata un’incapacità di spesa: occorre controllo politico, quello che sta cercando di fare questa amministrazione. Le discussioni in maggioranza sono frutto della democrazia.

Prende la parola il consigliere Fabrizio Capriotti: “Un bilancio è un documento tecnico che regola la gestione economica e finanziaria di un Comune. Nel bilancio vengono riassunte entrate e spese comunali, ma c’è anche qualcosa in più relativa alla vita del Comune. Dando un’occhiata alla rendicontazione finale, alcune considerazioni di Canducci le ho fatte anche io. Il bilancio, oltre ad essere un’elencazione di numeri, lo fa l’amministrazione. L’invito agli assessorati è di vivere il bilancio con la città, con revisioni periodiche. L’invito è di lavorare per costruire un bilancio migliore”.

La consigliera Carboni: “La città esce da due anni di pandemia. Se non sono state fatte spese è anche perché non ce n’è stata la possibilità”. Barlocci: “Oggi è chiaro che nei 5 anni precedenti non sono stati fatti investimenti, con querelle e cause perse. Compito dell’amministrazione è investire per cose necessarie. Votiamo un bilancio di cui la precedente amministrazione non può essere fiera”. La replica dell’assessore Pellei a Stefano Muzi: “Siamo in condizione di esprimere le nostre capacità amministrative e per essere valutati su questo. Vi invito a continuare questo lavoro di concertazione”. Canducci: “Questo rendiconto non è in considerazione della città”. Piunti: “Non mi vogliono ascrivere i meriti della passata amministrazione. I servizi sono rimasti, con opere sotto l’occhio di tutti. Vorrei invitare i consiglieri ad una visione di un bilancio che non è quello del 2016, nessun tono trionfalistico. La nostra sarà una posizione di astensione”. Novelli: “Centro Civico Popolare vota favorevolmente. Esiste solo il presente, il passato non c’è più. Dobbiamo guardare al futuro”.

L’intervento da parte del sindaco Antonio Spazzafumo: “A Piunti dico che, da cittadino, avrei preferito qualche debito in più. Dobbiamo mettere mano a lacune che voi avete lasciato. Mi è capitato di andare a Roma ad una sfilata di uno stilista sambenedettese che mi ha invitato, se avessi deciso di non spendere non sarei andato. Sono andato a mie spese, con il risultato che a fine manifestazione sono stato assalito da persone che volevano notizie sulla città di San Benedetto. Le spese di rappresentanza portano a far vedere le qualità della nostra città. Siamo concreti. Cercate di essere meno polemici e di guardare in faccia la realtà. Entrare in una macchina comunale in corsa è complicatissima ma questa per me non è una difficoltà: bisogna ricominciare a lavorare seriamente. Stiamo lavorando per il bene della città. La sanità per me è cruciale; a differenza di qualcuno, ci sono già stato quattro volte”.

ORE 11.38 – Si procede al voto sul settimo punto: 17 favorevoli, 3 contrari, 4 astenuti. Il consiglio approva.

ORE 11.39 – Votazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: 16 favorevoli, 3 contrari, 5 astenuti. Il consiglio approva.

ORE 11.40 – Votazione del nono punto all’ordine del giorno: 16 favorevoli, 8 contrari. Il consiglio approva.

ORE 11.41 – Votazione del decimo punto all’ordine del giorno: 16 favorevoli, 8 contrari. Il consiglio approva.

ORE 11.42 – Si passa alla discussione unica dell’undicesimo e del dodicesimo punto all’ordine del giorno (la votazione del programma 2022-24, del regolamento di organizzazione, del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-24 e dello schema di rendiconto della gestione 2021 dell’Istituzione musicale “Vivaldi”). Prende la parola l’assessore Lazzari: “Abbiamo avanzato la proposta di discutere manifestazioni ed eventi che l’assessorato vuole proporre. L’istituto Vivaldi è un organismo strumentale del Comune con autonomia gestionale e distinta contabilità. Il direttore amministrativo ha portato all’approvazione il rendiconto di gestione, con un avanzo di amministrazione pari a circa 41mila euro, frutto di un avanzo dell’ultimo anno e degli anni precedenti, indice di una gestione oculata e attenta. Ad oggi ci sono circa 110 utenti dell’istituto”.

ORE 11.52 – Votazione dell’undicesimo punto: 19 favorevoli, 5 astenuti. Il consiglio approva.

ORE 11.53 – Votazione del dodicesimo punto: 19 favorevoli, 5 astenuti. Il consiglio approva.

ORE 11.54 – Tredicesimo punto all’ordine del giorno: la modifica al regolamento dei Comitati di quartiere per permettere il rinnovo dei Consigli direttivi anche in caso di concomitanza con altre elezioni amministrative che non coinvolgano gli elettori di San Benedetto del Tronto; con la stessa modifica, si abbassa il quorum per la validità del voto dal 10 al 5%. Canducci apre la discussione: “La ratio di queste modifiche appare chiaro: una debolezza delle rappresentanze di quartiere. Voi scegliete di andare incontro alle loro richieste, ma ciò evita di approfondire il reale problema, ovvero l’eccessivo numero dei comitati di quartiere”.

ORE 12.20 Il consigliere Gaetani: “Dobbiamo ricostruire il rapporto coi cittadini, il quorum non va messo, si farebbe fatica non solo a raggiungere i voti necessari ma anche le candidature”.

ORE 12.25 La replica del vicesindaco Capriotti: “Mi trovo molto d’accordo con l’ultimo intervento del consigliere Gaetani. Bisogna tener conto che il comitato di quartiere non è un organo politico, ma un interlocutore che faccia da sintesi tra cittadini e politici. Se i cittadini intervengono in maniera partecipativa all’attività politica, sono anche più coinvolti. Il nostro obiettivo è proprio questo”.

ORE 12.28 Il consiglio approva all’unanimità la modifica al regolamento dei Comitati di quartiere.

ORE 12.30 Il sindaco Spazzafumo presenta il 14esimo punto all’ordine del giorno: “La modifica del regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti e abbandonati. La modifica autorizza il recupero delle biciclette abbandonate e il riutilizzo a beneficio di Onlus, associazioni di volontariato e simili, l’alienazione mediante asta pubblica o la distruzione in base allo stato di conservazione”.

ORE 12.35 Il consiglio approva la delibera e l’immediata eseguibilità.

ORE 12.40 Riguardo l’ordine del giorno relativo agli aggiornamenti normativi, che consente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, il consigliere Simone De Vecchis, a nome della maggioranza, propone di rinviarlo al prossimo consiglio comunale per avere ulteriori dati.

ORE 12.42 Approvato all’unanimità il rinvio.

ORE 12.43 Il sindaco Spazzafumo, prima dell’intervento della consigliera Bottiglieri sull’ospedale, chiede di poter riaprire un tavolo dopo il 12 maggio.

ORE 12.45 Aurora Bottiglieri: “Questa nostra mozione va avanti da molto tempo, voglio andare avanti. Siamo comune capofila per 13 altri comuni, non parliamo soltanto dell’ ospedale di San Benedetto, ma anche di ospedale di comunità. So che la mia mozione verrà bocciata dalla maggioranza, ma per rispetto dei cittadini io la presento ugualmente”.

ORE 12.50 Il consigliere Giorgio De Vecchis: “Non si può fare una mozione dopo ogni commissione. In questo comune sono state fatte 3 mozioni sulla sanità negli ultimi 25 anni, tutte approvate all’unanimità. Presentare questa mozione oggi significa non fare il bene della città. Invito la maggioranza a non arrivare al numero legale”.

ORE 12.55 Tutta la maggioranza, fatta eccezione per il consigliere Pasquali, si alza dai banchi. De Vecchis chiede la verifica del numero legale.

ORE 13.00 Il numero legale non c’è e il Consiglio comunale termina così