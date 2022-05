SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Si chiude la stagione concertistica del teatro Concordia di San Benedetto del Tronto con l’ultimo dei cinque concerti organizzati dalla Gioventù Musicale d’Italia per celebrare i settanta anni di attività con grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale. Domenica 8 maggio, alle ore 21, il pianista Umberto Jacopo Laureti e il clarinettista Giuseppe Federico Paci, due giovani talenti sambenedettesi, si esibiranno nel concerto “Italia e America” con musiche di Schumann, Rota e Gershwin.

Un concerto in cui sarà protagonista la musica del Novecento in un confronto fra Italia e America: dalla complessa ed elegante musica di Nino Rota al virtuosismo in chiave jazzistica della trascrizione di “Rhapsody in Blue” di George Gershwin, uno dei brani più rappresentativi della cultura americana, fino a “I pezzi fantastici” di Schumann, brano del repertorio classico della musica da camera dedicato a questa formazione.

Giuseppe Federico Paci si è diplomato con lode e menzione presso il Conservatorio di Teramo e attualmente studia con il Maestro Alessandro Carbonare, Primo Clarinetto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Maestro Fabrizio Meloni, Primo Clarinetto del Teatro alla Scala di Milano. All’età di soli dodici anni, ha vinto l’audizione presso la Juny Orchestra Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, dove dal 2015 è stato primo clarinetto. Collabora stabilmente con la Gioventù Musicale d’Italia; ha effettuato diverse tournée come solista con orchestra, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e si è esibito, sempre come solista con orchestra, al Festival Rising Stars a Monaco di Baviera. Recentemente ha collaborato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Umberto Jacopo Laureti si è diplomato con lode e menzione presso il Conservatorio di Fermo, si è perfezionato presso la Royal Academy of Music di Londra e poi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si è esibito nei maggiori centri europei: Royal Albert Hall, Auditorium Parco della Musica, Teatro La Fenice di Venezia, Palacio Festivales di Santander. Sue esecuzioni in diretta sono state trasmesse da importanti emittenti radiofoniche. Seguendo la sua passione per la musica pianistica italiana, dedica il suo album di debutto “Piano Renaissance” a Frescobaldi, Respighi, Casella e Busoni. Parallelamente all’attività concertistica, insegna pianoforte al Conservatorio Canepa di Sassari.

Biglietti:

Intero euro 10,00

Ridotto euro 8,00 (ragazzi fino a 20 anni)

L’ingresso è consentito con Green-pass rafforzato

Prevendita online su www.ciaotickets.com e presso tutte le rivendite autorizzate ciaoticket.

È possibile effettuare la prenotazione telefonica al 380 5921393 o via mail a info@gmipetrini.it