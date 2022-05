GROTTAMMARE – L’associazione organizzatrice spiega che il convegno “Panico” sui disagi psicologici, in programma per sabato 14 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 17,30 presso Piazza Kursaal, intende indagare da prospettive diverse (psicoanalitica, sociale, letteraria, filosofica, ecc.) uno dei fenomeni clinici più diffusi nella contemporaneità: l’attacco di panico.

L’obiettivo dell’incontro è quello di indagare le cause che hanno reso una delle tante forme di sofferenza psichica il sintomo prevalente nelle società occidentali e occidentalizzate.

L’organizzazione della giornata prevede quattro sessioni di lavoro, ognuna delle quali indagherà una macro-area concettuale. La prima sessione, dalle ore 9,30 alle ore 11, avrà ad oggetto “il senso di catastrofe: spirito del tempo e posizioni soggettive” e interverranno gli esperti Marco Alessandrini, Luigi Clemente, Cristian Muscelli, con Samuele Cognigni come moderatore. La seconda seduta, dalle ore 11,15 alle ore 12,45, chiamata “paura di impazzire, paura di morire” vedrà come relatori Mimmo Pesare, Filippo Maria Ferro, Emanuela Mundo e Eloisa Alesiani come moderatrice.

Dopo la pausa pranzo, alle ore 14,15 inizierà la terza sessione: “panico: il temporaneo svanimento di sé”. Moderata da Lorenzo Vita, vedrà gli interventi di Antonio Tricomi, Anna Zanon e Marco Ricci Messori.

Infine, dalle ore 16 alle ore 17,30, al via l’ultima sessione di lavoro, dal tema “si guarisce dall’angoscia? indicazioni per la cura”, con i relatori Franco Lolli, Andrea Baldassarro, Paolo Migone e la presenza di Eva Delmonte come moderatrice.

L’associazione ricorda che l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a: info@litorale.org.