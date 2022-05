RIPATRANSONE – Un nuovo festival musicale eco-sostenibile. Nell’ambito del Bando ANCI “Fermenti in Comune“, in collaborazione con l’associazione StraRipani e Avis Bikers dei Colli Ripani, domenica 8 maggio, dalle ore 17, si terrà, presso il Giardino Ex-ACLI di Ripatransone, il primo dei due appuntamenti del Festival musicale “Terre Colte“.

Il festival, che vuole essere un’occasione per fare buona musica coniugandola con l’ ambiente, è una manifestazione dedicata a promuovere musica di artisti emergenti del territorio che stanno svolgendo un percorso artistico degno di nota.

La prima delle due date sarà dedicata alla musica cantautorale e avrà come ospiti Lorenzo Sbarbati con il suo “Dubito quindi Suono Tour“, album fresco di produzione che è in corso di presentazione in molte piazze delle Marche, e non solo, e Daniele Astorri, in arte Eleinad The Sailor, artista dall’animo rock e votato all’ambientalismo, tema che tratta spesso nelle sue canzoni. Il secondo appuntamento sarà dedicato soprattutto alla musica “colta“, grazie alla prodezza di un virtuosissimo quartetto che presenterà un repertorio ricco e variegato.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’associazione StraRipani attraverso i canali Instagram/Facebook.