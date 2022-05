Grottammare, sarà Stefano Vigilante a firmare la 37esima edizione del festival “Cabaret, amoremio!”

L’artista romano firma il Festival dell’umorismo in programma il 29 e il 30 luglio: “Cercheremo di far ridere la pancia toccando il cuore”. Varato il bando di concorso per nuovi comici.

di Veronica Murgia