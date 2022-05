SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli in campo per la storia.

Domenica 8 maggio, alle ore 16, presso lo stadio ‘Filippo Di Tella’ di Vastogirardi, andrà in scena Vastogirardi-Porto d’Ascoli, gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie D girone F. Due contesti opposti per le due formazioni: con la vittoria conquistata a Fiuggi per 0-1 lo scorso 24 aprile, gli ‘orange’ si sono ufficialmente dichiarati in lotta per un posto nei play-off; sull’altro fronte, il Vastogirardi, a quattro partite dal termine del torneo, sono in piena zona play-out.

Con 40 punti totalizzati in 30 giornate disputate, i molisani occupano la 14° posizione in classifica, con la zona “tranquilla” ad un solo punto. I distacchi, infatti, sono ancora minimi: ora che la vera classifica è stata delineata (a seguito dei recuperi di domenica scorsa) inizia a definirsi finalmente anche una quota salvezza. Basti notare che tra sesto (play-off) e tredicesimo posto (play-out) passino 6 punti.

Periodo nero per la formazione di mister Prosperi: quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque partite, con una vittoria che manca in casa gialloblù dal 14 aprile. Battuta da Samb, Trastevere, Montegiorgio e Recanatese, la Vastogirardi deve fare i conti anche con uno score offensivo tutt’altro che invidiabile: una sola rete segnata in cinque partite. Tutto ciò senza tralasciare un ulteriore dato significativo sulle difficoltà dei molisani, ovvero le 46 reti subite (terza peggior difesa).

Probabile formazione Vastogirardi: Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Gargiulo, Donatelli, Irace, Salatino, Guida, Alagia (All. Prosperi).

Insomma, tutto sembrerebbe parlare a favore degli orange di mister Ciampelli, a caccia di tre punti che vorrebbero dire molto nella corsa salvezza/play-off. I ragazzi del patron Vittorio Massi, infatti, avranno certamente anche maggiori energie rispetto alla squadra di casa che, dal 24 aprile, ha dovuto recuperare altre tre partite. Oltre che ad una situazione di classifica migliore, sommata ad un rendimento ottimo, il Porto d’Ascoli avrà dalla sua parte anche più forze per far sua una partita che indirizzerebbe nel migliore dei modi la stagione dei biancocelesti.