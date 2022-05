Stavolta i due “narranti” Riccardo Mancini e Giammarco Scacchia non ci rivelano la loro posizione, ma ce la lasciano intuire facendoci scorgere un panorama unico verso il mare.

Il tema trattato in questa puntata sono gli impianti sportivi, come: il Ballarin con i suoi momenti tragici ma anche con i suoi momenti belli; la piscina comunale in procinto forse di rinascita; il palasport; il campo Maggioni, il campo da rugby Nelson mandela e il campo di atletica.

In ultimo ricordano alcuni negozi che hanno fatto la storia di San Benedetto, come: Uba Uba, l’Upim, la libreria Mondadori, Nuovi Orizzonti e La Bibliofila, Dionisi Sport, Silvano Shoes.

