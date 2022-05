SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riunita oggi, giovedì 5 maggio, la commissione sanità, presieduta dalla dottoressa Aurora Bottiglieri, che è tornata a parlare della mozione sanità da lei presentata nella seduta dell’11 aprile riguardante la medicina territoriale. “Il nostro territorio deve essere equiparato alle altre province e finanziato allo stesso modo – ha esordito. “Ci sono stati promessi 89 milioni di euro per il nuovo ospedale di primo livello, con il ripristino di tutti i reparti che mancano, ma al momento si parla solo di ospedale su due plessi. Per quanto riguarda la medicina territoriale, abbiamo diritto a due case della comunità hub con tutti i servizi, compresi medici e infermieri: sulla carta esistono a Ripa e Montefiore, ma di fatto non funzionano. L’ospedale di comunità dovrebbe avere 40 posti letto, ma di fatto ce ne sono solo 20 su 840 mq2 invece dei 1540 cui avremmo diritto, come previsto dallo standard da PNRR – ha spiegato, mettendo in evidenza le criticità della sanità sambenedettese.

“Saltamartini ha prospettato finanziamenti solo alle eccellenze, ma siccome a San Benedetto mancano al momento vari servizi ospedalieri, c’è il rischio di prendere ancora meno finanziamenti rispetto ad Ascoli, oltre a quello di perdere il reparto di pediatria – ha concluso la Bottiglieri, esprimendo tutta la sua preoccupazione per il futuro della sanità locale e insistendo sulla necessità di portare al consiglio comunale aperto del 12 maggio, dove saranno presenti anche Saltamartini e Acquaroli, la mozione da lei proposta: “Voglio portare avanti la mozione in cui si chiede ciò a cui abbiamo diritto, ovvero l’ospedale unico, il ripristino di tutti i servizi e il ritorno di tutto il personale, integrandola con il documento approvato all’unanimità dalla vecchia giunta nel 2019 in cui venivano richiesti altri servizi– ha chiarito.

Disaccordo sulla necessità di approvare questa mozione nell’immediato, prima del consiglio comunale aperto. “Questo non significa respingere la mozione della Bottiglieri, ma aspettare l’incontro del 12 per avere una posizione comune condivisa e aggiornata – ha spiegato l’ex sindaco e consigliere di opposizione Pasqualino Piunti, che ha trovato l’appoggio di molti.

Non fare un atto politico forzato, ma ascoltare le proposte della regione per poter avanzare richieste concrete sulla base degli atti e facendo gli opportuni passaggi è stata, dunque, la posizione condivisa dai più, nonostante gli animi si siano accesi anche all’interno della maggioranza, dove non sono mancati scontri e polemiche.

L’aggiornamento è rimandato a domani, 6 maggio, nella riunione dei capigruppo.