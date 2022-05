SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Happy Car Sambenedettese parteciperà alla 18^ edizione del Campionato di Serie A 2022 di Beach Soccer ed è stata inserita nell’organico della Poule Scudetto. Di seguito il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

“Il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, previa ratifica del Consiglio di Presidenza della LND, ha deliberato l’organico della 18^ edizione del Campionato di Serie A.

L’organico della Poule Scudetto (in ordine alfabetico): Canalicchio Ct, Catania, Napoli, ADJ Nettuno, Pisa, Happy Car Sambenedettese, Sicilia, Terracina e Farmaè Viareggio.

Il Dipartimento Beach Soccer ha preso atto dell’ulteriore domanda di ripescaggio al Campionato di Serie A – Poule Scudetto presentata dalla Società NAXOS deliberando all’unanimità il non accoglimento della suddetta richiesta. La domanda di iscrizione presentata dalla società siciliana sarà di conseguenza presa in considerazione al fine della composizione dell’organico del Campionato di Serie A – Poule Promozione.

Sempre il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato l’organico della Poule Promozione.

L’organico della Poule Promozione (in ordine alfabetico): Bologna, Cagliari, Città di Milano, Ecosistem Lamezia, Genova, Naxos, Seatram Chiavari, Icierre Lamezia, Vastese.

Soddisfatto il Coordinatore del Dipartimento BS LND Roberto Desini: “Siamo cresciuti rispetto alla scorsa stagione salendo a diciotto partecipanti ad entrambe le Poule. Ci sono tutte le premesse per vivere un’altra stagione avvincente. Come ogni anno anche per questo 2022 abbiamo introdotto altre novità, la Coppa Italia femminile per far crescere il movimento, i Play Off e Play Out del maschile, in concomitanza con le Final Eight, per aumentare la competitività e l’Under 20 giocata su più tappe per dare organicità ad un campionato di vitale importanza. Partiremo subito forte con la Supercoppa, sarà una stagione bellissima. Ringrazio tutte le società che continuano a condividere con il Dipartimento questo percorso di crescita”.

Per il terzo anno è confermata la formula di due poule distinte all’interno della stessa Serie A per tenere alto il livello di competitività.

Il regolamento ricalca lo stesso dell’ultime due stagioni con una novità sostanziale per rendere più avvincenti entrambi le competizioni: alla fase finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia parteciperanno le prime sette classificate della Poule Scudetto e la prima classificata della Poule Promozione, che otterrà contestualmente anche il diritto di iscrizione alla Poule Scudetto per la stagione 2023. Al contempo, l’ultima classificata della Poule Scudetto retrocederà in Poule Promozione per la stagione 2023 e l’ultima classificata della Poule Promozione retrocederà in Serie B nella stagione 2023.

La novità: l’ottava classificata della Poule Scudetto e la seconda, terza e quarta classificata della Poule Promozione disputeranno i Play-off Promozione per l’acquisizione di un’ulteriore diritto ad iscriversi alla Poule Scudetto 2023. Un’iniezione di adrenalina in più per entrambi i campionati per coinvolgere più squadre possibili al raggiungimento di tutti i traguardi.

Guardando il roaster di entrambe le Poule troviamo società storiche e realtà emergenti.

Sempre presente il club più titolato, Catania con in bacheca dodici trofei, gli ultimi in ordine cronologico la Coppa Italia e la Supercoppa della scorsa stagione. Risponde presente anche il Terracina (dieci titoli) che insieme al club etneo è alla sua diciottesima partecipazione consecutiva. Tredicesima edizione per la Sambenedettese e il Viareggio. Decima presenza consecutiva per il Canalicchio Catania. Ottavo gettone di presenza per i Campioni in carica del Pisa, sesto per Napoli, quarto per ADJ Nettuno, alla sua prima partecipazione alla Poule Scudetto, e per Sicilia (seconda stagione nella Poule di vertice).

Sesta presenza per Vastese e Bologna (ex Romagna), terza per Cagliari, Chiavari, Città di Milano e Genova, seconda per Naxos. Esordio assoluto per le due squadre di Lamezia Terme, l’Ecosistem (già in pista nel 2021 con l’Under 20) e l’Icierre”.