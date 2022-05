SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di giovedì 5 maggio, il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto una delegazione dei sindacati di rappresentanza degli infermieri operanti nel Pronto Soccorso dell’ospedale Madonna del Soccorso, Ugl Salute e Nursing Up.

L’incontro è stata occasione per la delegazione di presentare al Sindaco la situazione di grave difficoltà in cui versa il Pronto Soccorso cittadino, dove si registra una carenza di personale in dotazione, e che la recente sospensione del servizio di pre-triage ha messo ulteriormente sotto pressione, facendo emergere problematiche preesistenti e mai risolte. A questo proposito, la delegazione ha chiesto al Sindaco di farsi portavoce delle richieste degli infermieri rivieraschi in vista della riunione aperta del Consiglio comunale cittadino sul tema della sanità pubblica, previsto per il prossimo giovedì 12 maggio.

“Ho ascoltato gli argomenti che mi sono stati illustrati dai rappresentanti degli infermieri – ha detto il sindaco Spazzafumo – e mi sono impegnato perché siano discussi al prossimo Consiglio comunale aperto sulla sanità. Il nostro pronto soccorso serve tutte le comunità costiere, anche quelle oltre il confine abruzzese, e nella stagione estiva affronta già un’impennata nella richiesta dei servizi dovuta al flusso di turisti che vengono nel nostro territorio. Non ci possiamo permettere che resti privo di personale e dotazioni”.