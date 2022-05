CUPRA MARITTIMA – In arrivo nella sala del cinema Margherita di Cupra Marittima il film di Lee Daniels “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”, che narra la storia di Billie Holiday, una delle voci jazz più belle e significative di tutti i tempi. Morta a soli 44 anni, dopo una vita intensa, piena di difficoltà e successi straordinari, Billie è stata una guerriera che, con la sua voce, è divenuta il simbolo dei diritti civili. “Un film straordinariamente attuale– lo ha definito Paolo Fresu. Il film ha vinto il Golden Globe per l’interpretazione di Andra Day premiata come migliore attrice drammatica.

In programmazione anche il successo del momento “Animali fantastici – I segreti di Silente”, per la regia di David Yates. Terzo capitolo della saga nata con Harry Potter, il più famoso mago degli ultimi 20 anni, il film sfodera un cast di altissimo piano, tra cui Jude Law e Mads Mikkelsen. Per la rassegna cinema d’Essai, invece, è in programma sul grande schermo il film britannico “Alì &Ava storia di un incontro” di Clio Barnard, un dramma sociale al ritmo di Bob Dylan, che, come ha dichiarato la cineasta, ha fortemente influenzato la scrittura del film. I due protagonisti si incontrano con le loro storie difficili alle spalle e mettono in scena una realtà fatta di sentimenti semplici e di contrasti, il cui punto di forza è l’autenticità.

La programmazione dal 5 al 10 maggio: