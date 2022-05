Serse Cosmi: “La Samb? Spero che presto possa risalire dove merita di giocare”

Abbiamo incontrato il grande allenatore perugino che conosce e stima i rossoblu per averli avuti come avversari in molte partite di serie C. In esclusiva ci ha detto di voler assistere presto a un derby Samb-Ascoli

di Giuseppe Buscemi