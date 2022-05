SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la gara con il Montegiorgio che si svolgerà domenica 8 aprile alle ore 16 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, i rossoblu torneranno in campo per il turno infrasettimanale mercoledì 11 maggio contro il Tolentino. La società in giornata odierna ha comunicato il posticipo della gara alle ore 18.