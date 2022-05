SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si terrà a partire da domenica 8 maggio la tredicesima edizione del Gran Fondo di San Benedetto, un’esperienza unica patrocinata dal Comune e dalla regione Marche.

Si tratta di un appuntamento imperdibile perché, oltre ad essere un evento dalla notevole rilevanza sportiva, è anche un’occasione per fare conoscere le bellezze delle nostre terre, le quali sembrano essere naturalmente predisposte per le due ruote.

“Siamo di fronte ad un’opportunità da cogliere per il nostro territorio, un’opportunità che, nello specifico, mancava da due anni – spiega l’assessore della Regione Marche Guido Castelli – la nostra regione ha delle caratteristiche morfologiche che la rendono particolarmente idonea per il ciclismo, mi spingo a dire che Marche e due ruote formano un binomio perfetto“.

Alle parole dell’assessore si aggiungono quelle del presidente di Bim Tronto Luigi Contisciani, che aggiunge: “Oltre ad una gara ciclistica la Gran fondo è anche un’occasione per valorizzare le Marche. Normalmente la Bim non viene molto coinvolta negli eventi sportivi, ma visto il lustro che questa occasione dà ai nostri territori non ci siamo potuti tirare indietro“.

Quest’anno la Gran Fondo consisterà in due percorsi principali: un percorso lungo da 123 chilometri, 24 tappe, 1795 metri di dislivello e un percorso corto da 98 chilometri, 21 tappe e 1375 metri di dislivello. In entrambi i casi la partenza è sempre da San Benedetto, così come l’orario che, per entrambi i percorsi, è alle 8 del mattino.

Ai nostri microfoni l’organizzatrice dell’evento Sonia Roscioli spiega: “Sabato 7 maggio ci saranno degli eventi collaterali a Piazza Giorgini, come ad esempio il mercatino dei prodotti tipici. Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale e l’assessore Castelli, nonché tutti gli altri organizzatori che, ogni anno, mi aiutano ad organizzare l’evento. Quest’anno sono previsti oltre mille ciclisti da tutta Italia e questo ci riempie di soddisfazione”.