SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra seduta di allenamento al Samba Village per i rossoblu per continuare a preparare la gara di domenica contro il Montegiorgio, in programma domenica 8 maggio alle ore 16 presso lo “Stadio Riviera delle Palme”. Di seguito le dichiarazioni del trequartista Vincenzo Lisi.

Lisi: “Siamo arrivati alla fase più importante del campionato e cercheremo di poter raggiungere la posizione più alta possibile. Sono contento di poter aiutare la squadra con i gol e gli assist. Montegiorgio? È una gara difficile, non è mai facile contro nessuna squadra perché sono tutte allo stesso livello. Dovremo dare il massimo per arrivare alla vittoria”.