GROTTAMMARE – Si è conclusa con una beffa all’ultimo secondo la Gara 1 dei Playoff per la Serie C tra Robur Family Osimo e la The Innovative Grottammare Basketball. I giovanissimi biancocelesti hanno disputato una grande partita sul campo di una squadra forte ed organizzata con il tiro della vittoria che si è purtroppo spento sul ferro.

Questi i tabellini di Gara 1: Robur Family Osimo – Grottammare Basketball 69-68 Robur Family Osimo: Coretti 6, Carbonetti 16, Falconi, Serrani 13, Leandri 2, Paccamicci, Pagliarecci 17, Rossi, Francesconi 6, Carletti 9, Duranti ne. All. Marini Grottammare Basketball: Cavallin 2, Di Paolo 33, Di Monte, Del Zompo ne, Obletter 5, Ortu 6, Maiorana Liga Al., Acciarri, Radaelli, Maiorana Liga An., Merlini 22. All. Roncarolo Parziali: 18-8, 20-22, 19-23, 12-15.

Progressivi: 18-8, 38-30, 57-53, 69-68.

Usciti per 5 falli: Carletti (Osimo); Maiorana Liga Al. (Grottammare)

La possibilità di riscatto però ci sarà mercoledì 4 maggio quando alle 21:30 andrà in scena gara 2 al Palasport di Grottammare, via Lombardia (complesso scolastico IIS GEOMETRI FAZZINI). Con una vittoria i biancocelesti porterebbero la serie alla decisiva gara 3 ad Osimo. La Società Grottammare Basketball invita tutta la Perla dell’Adriatico a sostenere i propri ragazzi in questo momento storico per la Pallacanestro grottammarese. L’ingresso alla partita sarà libero e per la prima volta in stagione senza limitazioni sanitarie.