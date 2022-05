SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto sabato 30 aprile il primo Open Day Baskin, per inaugurare la nuova sezione sportiva della società Asd “Il Faro” di San Benedetto del Tronto.

La manifestazione, svoltasi presso la palestra dell’Istituto “Fazzini- Mercantini” di Grottammare grazie alle sinergie che legano la società sambenedettese alla Union Fortitudo grottammarese, ha avuto lo scopo di presentare la disciplina del Baskin, sport innovativo e inclusivo che si ispira al basket ma progettato con caratteristiche particolari che consentono a giocatori e giocatrici, sia normodotati che disabili, di poter giocare nella stessa squadra.

La società “Il Faro”, fatto proprio il Progetto “Lo sport Paralimpico va a scuola” promosso dal Comitato Paralimpico Italiano, durante il corrente anno scolastico ha collaborato con l’I.I.S “Augusto Capriotti” e con l’I.I.S. “Giacomo Leopardi” per consentire, grazie ad un progetto di rete, la conoscenza e la pratica di questo sport ad un cospicuo numero di studenti del territorio.

Da questa positiva esperienza, come ha spiegato il Presidente Dott. Giovanni Marzetti in apertura di giornata, “è scaturita la volontà di aprire una sezione di Baskin rivolta a chiunque abbia intenzione di partecipare a questa disciplina, che consente a ciascuno di inserirsi in una squadra che valorizza al suo interno gradi differenti di abilità. Per questa iniziativa, la nostra società può contare su uno staff di docenti, laureati in scienze motorie e istruttori di Baskin, che operano in stretta collaborazione con l’Ente Italiano Sport Inclusivi e che saranno lieti di accogliere ragazzi, ragazze, ma anche adulti che vorranno unirsi a noi.”

Tenuto conto del positivo riscontro avuto dai numerosi partecipanti durante questa prima giornata, che ha visto entusiasti sia i ragazzi in campo che i genitori e i curiosi sugli spalti, nel mese di Maggio si svolgerà un secondo Open Day.

Chiunque sia interessato a conoscere il Baskin è invitato a partecipare e a tenersi aggiornato sull’iniziativa sui social della ASD “Il Faro” a mezzo dei quali verrà comunicata la data del prossimo evento, gli sviluppi successivi per l’estate e per la nuova stagione sportiva.