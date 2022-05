SAN BENEDETTO – Con la vittoria della Recanatese in casa della Vastogirardi per due a zero (Sbaffo e Giampaolo) la città di Leopardi può ritenersi promossa tra i professionisti a quattro giornate della fine del torneo.

Basta una vittoria o che Tolentino e Trastevere non vincono tutte le partite rimaste. È la prima volta per i biancorossi del presidente Adolfo Guzzini e del tecnico Pagliari. Per loro inizia una nuova storia calcistica.

La Samb invece, avendo una flebile speranza non legata al campo, deve impegnarsi al massimo per arrivare almeno tra le prime cinque. Insieme ai fratelli del Porto D’Ascoli meglio ancora.