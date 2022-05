GROTTAMMARE – Grazie al progetto Più Vicini di Coop Alleanza 3.0, l’associazione Alterego, con il patrocinio del Comune di Grottammare, organizza un incontro per divulgare la musicoterapia come cura integrativa e di supporto alle terapie farmacologiche per le persone affette da Alzheimer.

L’appuntamento è per sabato 7 maggio 2022, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, presso il centro sociale anziani “Ischia I”, in via Bruni 2.

L’incontro sarà tenuto da due professioniste della musicoterapia: Maria Luisa Senesi e Marina Verzulli.

Alla fine dell’incontro seguirà un momento conviviale con buffet a base di prodotti a marchio Coop.