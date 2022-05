SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta, presso l’Istituto Alberghiero “F. Buscemi” di San Benedetto del Tronto, la festa per il quarantasettesimo compleanno del Lions Club “San Benedetto Host”, con la partecipazione del Governatore del Distretto 108/A, Franco Saporetti. Hanno partecipato alla “charter night” in presenza, nel rispetto delle attuali normative anti-Covid, il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, il consigliere comunale Simone De Vecchis e numerose autorità lionistiche, compresi alcuni Officer Distrettuali.

Durante la cerimonia, sono state conferite tre Melvin Jones Fellows, la più alta onorificenza che possa essere conferita ad un socio o a un membro della società civile per meriti di servizio, a Romano Costantini, Officer per il Service “I Lions e la cultura della donazione”, al Past President Maria Pia Silla, entrambi del Lions Club “San Benedetto Host” e al cerimoniere distrettuale Tiziana Antrilli del Lions Club “Recanati Loreto”.

In chiusura di serata, il Presidente, Albino Farina, ha ringraziato gli studenti delle classi terza e quarta “Sala e Vendita”, del settore “Accoglienza Turistica” e delle classi “quinto serale” e “quarta C” di “Cucina” e i docenti Francesco Felix, Alessandro Capriotti, Tommaso Perfetti e Catia Pucci dell’Istituto Alberghiero “F. Buscemi” di San Benedetto del Tronto, che sono stati fondamentali per il successo della serata. Un ringraziamento particolare è andato anche alla dirigente dell’Istituto, Manuela Germani.

“In occasione del nostro quarantasettesimo compleanno ho scelto quale sede della cerimonia questo Istituto Alberghiero perché volevo che fosse proprio una scuola e un’eccellenza del territorio. Forma, in latino, è sinonimo di bellezza, la scuola insegna, attraverso la formazione, come costruire una bella personalità– ha dichiarato il Presidente del Lions Club “San Benedetto Host” Albino Farina. “La povertà culturale dei giovani è un male peggiore della pandemia e noi, quest’anno, ci siamo spesso occupati di questo tema, anche con una borsa di studio collegata a una manifestazione. È necessario che i giovani abbiano spazi alternativi, in cui discutere e confrontarsi, coltivare le proprie passioni e accenderne delle nuove, diventando persone felici, cioè consapevoli della propria natura, da rispettare per porla al riparo delle alterne sorti della vita . Guardando al futuro del club, abbiamo lavorato molto per l’aggregazione, una spinta che nel nostro associazionismo ci dev’essere, sia interna che con altri club: in questo senso, con gli amici del Lions Club “San Benedetto Truentum”, cercheremo di essere già dal prossimo anno, insieme, più forti e incisivi nella nostra comunità. Rivolgere, dopo quarantasette anni, lo sguardo al passato è importante, ma bisogna guardare con coraggio e con fiducia al futuro. Dunque, credo che le pagine più belle dell’associazionismo lionistico a San Benedetto del Tronto siano quelle non ancora scritte – ha aggiunto.

Nel suo intervento, il Governatore del Distretto 108/A, Franco Saporetti, ha ricordato come in un periodo come quello attuale “sia importante, nello spirito lionistico, combattere la guerra con la pace. Ringrazio i soci fondatori di questo club e gli attuali soci, che danno un contributo importante al distretto: ricordo in particolare i vostri service storici, gli “Orti degli Anziani” e la manifestazione sportiva “Corri con Martina”. Fra pochi giorni, San Benedetto del Tronto ospiterà il Congresso Distrettuale e, anche in questo caso, il vostro club si è distinto, con la richiesta di integrazione dello Statuto che prende in considerazione il fenomeno della comunicazione attraverso i social network”.