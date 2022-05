SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il campionato esports dedicato al mondo del calcio femminile continua a regalare emozioni nel torneo di FIFA22.

La matricola Sambenedettese stupisce ancora e strappa 3 punti importanti contro la temibile capolista Cagliari. Giorgia Casciaroli, la player rossoblù, dimostra una buona dose di coraggio e di talento. Nella prima delle due gare vince e convince con un 4-3. Una prestazione superlativa contro la rivale sarda Maddalena Piras, una delle player più forti d’Italia. È la prima sconfitta in campionato subita dal Cagliari che però si riscatta in gara 2 vincendo 2-1 e tenendo così a distanza in classifica il team esport della Samb.

La classifica provvisoria del gruppo B vede sempre in testa il Cagliari a 21 punti, frutto di 7 vittorie e 1 sconfitta. Seconda, la sorprendente Sambenedettese con 16 punti. La player Giorgia può vantare 24 reti realizzate, una media di 3 reti a partita al suo primo campionato. Terza a distanza ancora la Ternana. Seguono poi le due veronesi, Hellas e Chievo, chiude ultimo con un passo fuori dai giochi il Pescara. Queste ultime quattro formazioni questa sera giocheranno il proprio turno di campionato. Terminato questo, resta solo la doppia sfida dell’ultima giornata in programma martedì 10 maggio. La Samb affronterà il Pescara.

Ricordiamo che solo le prime due in classifica si qualificano alle Final Four per la conquista dello scudetto eFemminile.

CLASSIFICA E RISULTATI: https://www.lnd.it/it/efemminile/stagione-2021-22

Per ulteriori informazioni sul campionato è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale: Samb Woman Sassa Motorsport